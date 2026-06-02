Cristhian Mosquera, defensa del Arsenal, rompe su silencio sobre el error en el penalti de la final de la Liga de Campeones

Tras el partido, Mosquera publicó en Instagram: «Vaya, qué rápido cambia todo. Cuando parecía que el sueño de niño se cumplía, una acción lo alteró en un segundo.

He soñado toda la vida con esto, pero no salió como esperaba. Dios me recuerda que la fe no depende del resultado, sino de seguir confiando tras un revés. Y este revés, aunque duela, solo me hará más fuerte.

Aun así, mi primera temporada aquí ha sido inolvidable: ¡Campeones de Inglaterra! Ver tanta gente feliz fue increíble. Disfrutad, os lo merecéis, y pronto viviraremos más alegrías juntos.

«Orgulloso de todos. Me siento afortunado de formar parte de este grupo y de este gran club. ¡GRACIAS! ¡ASÍ ES EL ARSENAL!».







