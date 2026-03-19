El partido entre el Roma y el Bolonia, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, fue interminable. En este derbi italiano, ambos equipos partían de un empate a 1 en el partido de ida, gracias a los goles de Bernardeschi y Pellegrini, quienes también fueron protagonistas en el encuentro de esta noche. En el Olimpico, el partido terminó 3-3 tras el tiempo reglamentario; en la prórroga, el Bolonia se impuso con un gol decisivo de Cambiaghi —que entró en la segunda parte— en el minuto 111. Los giallorossi quedan así fuera de Europa, mientras que el equipo de Italiano pasa a cuartos de final, donde se enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, que en octavos eliminó al Lille con un resultado global de 3-0 entre ida y vuelta.
Getty Images Sport
Traducido por
Cristante tras el Roma-Bolonia: «¿Cansancio? A estas alturas de la temporada no podemos estar cansados, tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos»
EL ANÁLISIS DE CRISTANTE
En la rueda de prensa posterior al partido, Bryan Cristante expresó toda su decepción por una eliminación que se produjo en los últimos minutos: «No debíamos haber encajado tantos goles, habíamos hecho un gran trabajo para remontar», declaró el centrocampista de la Roma a los micrófonos de Sky Sport. «Solo podemos culparnos a nosotros mismos; estamos decepcionados por haber quedado eliminados porque pensábamos que habíamos interpretado el partido de la forma correcta. Puede que haya más cansancio en las piernas, aunque a estas alturas de la temporada no debería pasar. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra porque el domingo hay otro partido fundamental».
Anuncios