Crispó, en entrevista con Koora (2/2): “El Al Ahly es el más grande de África... No entrenaría a Messi y esta es mi postura sobre la Liga Roshen”

Quiero dejar huella en Europa como entrenador, como ya hice como jugador

El título asiático con el Al Ain fue un logro increíble, pues vencimos a equipos con presupuestos mucho mayores.

Mourinho entiende la cultura del Real Madrid y espero que su segunda etapa sea un éxito.

Tras hablar en la primera parte de su entrevista con Koora sobre la selección argentina, Lionel Messi y las opciones del “Tango” en el Mundial 2026, Hernán Crespo muestra en la segunda parte otra faceta de su personalidad, ahora habla como entrenador. Ya se abrió camino en Sudamérica y Asia, y ahora quiere dejar huella en Europa.

Crispó, uno de los delanteros argentinos más destacados de la historia, brilló con la camiseta de gigantes como el Milan, el Inter y el Chelsea, y conquistó numerosos títulos como jugador. También ha dejado huella en los banquillos y se ha convertido en uno de los entrenadores argentinos más destacados de los últimos años.

Con Defensa y Justicia conquistó la Copa Sudamericana 2020, primer título internacional del club. En 2021 ganó el Paulista con São Paulo y, entre 2022 y 2023, consiguió el triplete de la Liga de Estrellas de Catar, la Copa de Estrellas de Catar y la Copa de Catar con Al-Duhail. Después logró uno de los mayores éxitos de su carrera al guiar al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos hacia la Liga de Campeones de Asia 2024, venciendo a gigantes con presupuestos mucho mayores, como Al Hilal y Al Nassr.

En esta entrevista habla de sus ambiciones, de las causas del retroceso del Al Ain tras el título y de su opinión sobre la derrota ante el Al Ahly, que considera «el club más grande de África». También se refiere a la posibilidad de entrenar en Arabia Saudí y al proyecto del Inter de Miami.

Además, recuerda con admiración a José Mourinho y augura su éxito si regresa al Real Madrid, gracias a su fuerte personalidad y capacidad para manejar la presión.

Una entrevista que refleja su mentalidad, su visión del fútbol y el camino que aún quiere recorrer tras una carrera excepcional. A continuación, la segunda parte: