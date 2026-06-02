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Hernan crespo - Exclusive interview Part 2Kooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

Crispó, en entrevista con Koora (2/2): “El Al Ahly es el más grande de África... No entrenaría a Messi y esta es mi postura sobre la Liga Roshen”

H. Crespo
Sao Paulo
Al-Ain
AFC Liga de Campeones
Al Ahly SC
1ª División
Inter Miami CF
L. Messi
J. Mourinho
Real Madrid
Argentina
Brasil
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Arabia Saudí
EE. UU.
Portugal
España

Quiero dejar huella en Europa como entrenador, como ya hice como jugador

El título asiático con el Al Ain fue un logro increíble, pues vencimos a equipos con presupuestos mucho mayores.

Mourinho entiende la cultura del Real Madrid y espero que su segunda etapa sea un éxito.

Tras hablar en la primera parte de su entrevista con Koora sobre la selección argentina, Lionel Messi y las opciones del “Tango” en el Mundial 2026, Hernán Crespo muestra en la segunda parte otra faceta de su personalidad, ahora habla como entrenador. Ya se abrió camino en Sudamérica y Asia, y ahora quiere dejar huella en Europa.

Crispó, uno de los delanteros argentinos más destacados de la historia, brilló con la camiseta de gigantes como el Milan, el Inter y el Chelsea, y conquistó numerosos títulos como jugador. También ha dejado huella en los banquillos y se ha convertido en uno de los entrenadores argentinos más destacados de los últimos años.

Con Defensa y Justicia conquistó la Copa Sudamericana 2020, primer título internacional del club. En 2021 ganó el Paulista con São Paulo y, entre 2022 y 2023, consiguió el triplete de la Liga de Estrellas de Catar, la Copa de Estrellas de Catar y la Copa de Catar con Al-Duhail. Después logró uno de los mayores éxitos de su carrera al guiar al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos hacia la Liga de Campeones de Asia 2024, venciendo a gigantes con presupuestos mucho mayores, como Al Hilal y Al Nassr.

En esta entrevista habla de sus ambiciones, de las causas del retroceso del Al Ain tras el título y de su opinión sobre la derrota ante el Al Ahly, que considera «el club más grande de África». También se refiere a la posibilidad de entrenar en Arabia Saudí y al proyecto del Inter de Miami.

Además, recuerda con admiración a José Mourinho y augura su éxito si regresa al Real Madrid, gracias a su fuerte personalidad y capacidad para manejar la presión.

Una entrevista que refleja su mentalidad, su visión del fútbol y el camino que aún quiere recorrer tras una carrera excepcional. A continuación, la segunda parte:

  • Eres uno de los pocos entrenadores con títulos continentales en dos continentes (Copa Sudamericana y Liga de Campeones de Asia). ¿Qué te falta aún en tu carrera?

    El fútbol es un aprendizaje constante. Estoy agradecido por lo vivido y logrado, pero el mayor reto es el siguiente paso. Quiero consolidarme en Europa como entrenador, como ya hice como jugador. Mi meta es demostrar que una identidad clara y un juego audaz funcionan en cualquier lugar.

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  • Has ganado muchos títulos como entrenador. ¿Cuál te deja los mejores recuerdos?

    Cada título tiene su propio sabor, pero ganar la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia fue muy emotivo, pues fue el primer título internacional en la historia del club. En ese momento sentimos que estábamos logrando lo imposible. La Liga de Campeones de Asia con el Al Ain fue igual de especial: vencer a equipos con presupuestos mucho mayores demostró el valor del trabajo en equipo y nuestra convicción.

  • He ganado títulos con todos los equipos que he entrenado. ¿Cuál es el secreto?

    No hay secretos: solo trabajo, compenetración e identidad clara. Siempre intento que los jugadores crean en lo que hacemos y les infundo el valor para jugar. El fútbol ofensivo exige audacia emocional. Cuando el grupo comparte una idea y fuertes lazos humanos, compite con una energía distinta.

  • Gané la Liga de Campeones de Asia y superé al Al-Hilal y al Al-Nassr, pero el equipo se vino abajo la temporada siguiente. ¿Qué pasó?

    Llegar a la cima de Asia exigió un esfuerzo físico y mental enorme. Vencimos a clubes con presupuestos mucho mayores y logramos un hito histórico. Tras eso, mantener la misma intensidad emocional es uno de los mayores retos del fútbol. La temporada siguiente no mantuvimos esa consistencia.

  • ¿Cómo perdieron contra el Al Ahly egipcio? ¿Fue esa derrota la causa de su destitución?

    El Al Ahly es el club más grande de África y un rival de primer nivel. En la Copa Intercontinental de Clubes no estuvimos en nuestro mejor momento, pero estoy muy orgulloso de haber devuelto al Al Ain a un escenario internacional de esta envergadura. En el fútbol profesional, los resultados siempre tienen consecuencias. Sea o no esa derrota la única causa, eso ya es agua pasada. Me voy con la cabeza alta por mi trabajo.

  • ¿Por qué terminó tan pronto tu segunda etapa en el São Paulo?

    En el fútbol, los momentos no siempre coinciden con lo que uno desea. Quería seguir, pero hubo cambios internos y el club pasaba por una etapa complicada. Aprendí a querer al São Paulo y a su afición. Empezamos bien la temporada y me voy tranquilo, porque dejamos bases sólidas y un equipo competitivo.

  • Tras tu marcha de São Paulo, recibiste un gran apoyo público por parte de los jugadores. ¿Qué fue lo que más te dolió de aquella crisis?

    El cariño de los jugadores es una de las mayores muestras de reconocimiento que puede recibir cualquier entrenador. No guardo rencor; el fútbol está lleno de situaciones así. Queda el respeto mutuo y la certeza de que el grupo creía en lo que construíamos juntos.

  • He entrenado en las ligas de Catar y de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué te parecería entrenar a uno de los clubes de la Liga Roshen de Arabia Saudí?

    Soy un profesional del fútbol. He trabajado en Catar y en los Emiratos Árabes Unidos, y he visto de cerca el gran crecimiento del fútbol en la región. Arabia Saudí está experimentando un gran desarrollo, y las inversiones realizadas allí han elevado la competitividad de la liga. Pero más allá del nombre del país, lo que siempre me motiva es el proyecto deportivo, la ambición y la visión del club.

  • Tu nombre se ha relacionado con el entrenamiento de Lionel Messi en el Inter de Miami. ¿Has recibido alguna oferta del club estadounidense o de otros tras dejar el São Paulo?

    Ha habido conversaciones con varios clubes, lo normal tras cerrar una etapa. El proyecto del Inter de Miami es muy atractivo, igual que el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Hoy soy más selectivo: quiero dar el paso correcto en mi carrera.

  • Jugó a las órdenes de José Mourinho en el Chelsea y el Inter de Milán. ¿Crees que puede triunfar con el Real Madrid?

    Mourinho nació para ganar. Dondequiera que vaya, transmite espíritu competitivo y mentalidad ganadora. El Real Madrid es un club que siempre ejerce una presión máxima, y Mourinho entiende a la perfección esa cultura y esos retos. Si se le presenta la oportunidad de volver, el éxito siempre será una posibilidad real con él.