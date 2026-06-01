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Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

Crispó, en entrevista con Koora (2/1): “Argentina es candidata al título mundial incluso sin Messi, pero debe cumplir dos condiciones para romper la maldición de 64 años”

H. Crespo
L. Messi
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Scaloni
D. Maradona
J. Alvarez
L. Martinez
C. Ancelotti
Argentina
Argelia
EE. UU.
Italia

El nuevo formato del Mundial es «un arma de doble filo» y la camiseta de la selección argentina influye en el rendimiento de los jugadores.

Argentina puede vencer a la “Brasil de Ancelotti” y no menosprecio el logro de Scaloni.

Comparar a Messi con Maradona no aporta... y hoy es el mejor delantero latino.

Enzo es un fichaje perfecto para el Real Madrid... y este es mi consejo para Álvarez.

A pocos días del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Argentina, vigente campeona, busca repetir la hazaña y escribir un nuevo capítulo histórico.

En medio de esta expectación, uno de los mejores delanteros de la historia del tango, Hernán Crespo, abre su corazón en una entrevista exclusiva con Koora y habla de las posibilidades de la selección de su país, el futuro de Lionel Messi, la rivalidad entre las estrellas y los secretos de la mentalidad que llevó a Argentina a la cima.

Crispó, quien ya grabó su nombre en la historia del fútbol argentino, habla no solo como analista o entrenador con logros continentales, sino como una de las mayores leyendas del ataque de la “Albiceleste”. Un delantero que marcó 35 goles en 64 partidos con Argentina entre 1995 y 2007, incluidos 4 en 8 encuentros mundialistas, y que vivió las noches más gloriosas con clubes como el Milan, el Inter, el Chelsea y River Plate, antes de triunfar como entrenador con títulos en Sudamérica y Asia.

En la primera parte de su entrevista con Koora, Crespo habla con franqueza sobre la capacidad de Argentina para revalidar el título mundialista incluso sin Messi, revela las dos condiciones clave para romper la maldición histórica y reconoce el mérito de Lionel Scaloni en Catar.

Además, elige al mejor delantero latino del momento, analiza el futuro de Julián Álvarez y Enzo Fernández y opina sobre la eterna comparación entre Messi y Maradona.

Una entrevista con mensajes y pronósticos antes de un Mundial que se anuncia excepcional, sobre todo con Argentina en un grupo complicado junto a Argelia, Jordania y Austria. ¿Podrán los compañeros de Messi defender el trono? ¿Qué ve Crespo en esta generación para creer que puede hacer historia de nuevo?Acontinuación , la primera parte de la entrevista:

  • Como entrenador, ¿crees que el nuevo formato del Mundial beneficia al fútbol o agotará a los jugadores por la gran cantidad de partidos?

    Es un arma de doble filo: permite a más países y jugadores vivir el sueño del Mundial, pero el calendario roza ya su límite. Como entrenador, mi principal preocupación siempre será la salud física y mental de los jugadores; sin ellos en óptimas condiciones, el fútbol pierde calidad.

    • Anuncios
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Hace 64 años que ninguna selección gana dos Mundiales seguidos. ¿Podrá Argentina romper la maldición?

    Esta generación de la selección argentina ya demostró que le gusta romper barreras históricas; el espíritu de equipo y la mentalidad que forjó Lionel Scaloni son sólidos. Si mantiene su humildad y hambre de victoria, tiene todo para volver a hacer historia.

  • Algunos creen que varios estrellas de la selección argentina, campeona del Mundial 2022, han bajado su nivel en sus clubes, lo que amenaza las chances de revalidar el título. ¿Qué opinas?

    No estoy de acuerdo. Jugar con la selección es muy distinto a hacerlo con el club. Cuando un jugador se pone la camiseta de Argentina, vive algo especial a nivel emocional y competitivo. Además, el sólido trabajo en equipo de la selección protege a cada jugador. Todos saben lo que se espera de ellos al reunirse.

  • Argentinean striker Hernan Crespo (R) poAFP

    Jugaste a las órdenes de Carlo Ancelotti en el Milan y el Parma, y ahora él entrena a Brasil. Si Brasil se midiera a Argentina en el Mundial, ¿qué resultado esperas?

    Carlo es un maestro y le tengo cariño, pero mi corazón es albiceleste. Será un partido tácticamente emocionante. Brasil ganará en organización y experiencia con él, pero esta selección argentina tiene un espíritu de lucha y una unidad muy difíciles de superar. Como argentino, siempre apoyaré a Argentina.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Aunque ganó el Mundial 2022, algunos creen que Lionel Scaloni falta experiencia y que el título fue solo gracias a Messi. ¿Qué opinas?

    Desestimar su labor es faltar al respeto al trabajo de Lionel Scaloni. Messi es el mejor de la historia y, por supuesto, su presencia ayuda; sin embargo, ya jugó otros Mundiales y Argentina no ganó. Scaloni creó un sistema, una identidad y un ambiente que sacó lo mejor de todos, Messi incluido. El mérito es del cuerpo técnico y del grupo.

  • Imagina que Messi se retirara hoy. ¿Crees que Argentina podría ganar el Mundial sin él?

    La selección argentina no depende de un solo jugador, aunque Messi sea clave en los logros de esta generación. Ha aportado confianza, liderazgo y un nivel futbolístico excepcional. Sin él quizá hagan falta algunos ajustes, pero Argentina seguirá siendo favorita en cualquier Mundial.

  • ¿Quién es el mejor jugador de la historia de Argentina: Messi o Diego Maradona?

    Somos el único país que ha disfrutado de los mejores futbolistas de la historia. Diego era pasión pura y el héroe de mi infancia; Leo, perfección técnica y constancia. No necesito compararlos: como argentino, solo siento gratitud por haber vivido su época.

  • ¿Quién es el mejor delantero latinoamericano del mundo en este momento?

    Para mí, Lautaro Martínez es el mejor.

  • Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Si tú decidieras, ¿pondrías a Julián Álvarez como delantero titular de Argentina en el Mundial?

    Depende del tipo de partido y de la estrategia. Lautaro aporta presencia física, dominio en el área y remate. Julián aporta movimiento constante, presión alta e intensidad. Como entrenador, mi tarea será hacer que se complementen, pues son dos delanteros de talla mundial.

  • Hay noticias en la prensa que dicen que el Barcelona quiere fichar a Álvarez. ¿Le aconsejarías que se fuera?

    Julian ya está en uno de los mejores clubes del mundo, y eso cuenta. Si se siente importante y tiene continuidad, no debe marcharse. Pero el Barcelona siempre será un club especial para cualquier futbolista. Lo esencial es que decida según su evolución y su satisfacción deportiva.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    ¿Qué opinas de la posibilidad de que Enzo Fernández fiche por el Real Madrid tras sus problemas con el Chelsea?

    Enzo tiene la calidad, la personalidad y la mentalidad para jugar en cualquier club. El Real Madrid busca jugadores que soporten la máxima presión, y él encaja a la perfección. Más allá de sus momentos difíciles en el Chelsea, su nivel es indiscutible y puede brillar en Madrid.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG