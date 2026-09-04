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Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)
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Traducido por

¿Crisis o solución? Martinelli, un fichaje que generó polémica tras su llegada al Al-Hilal

FEATURES
G. Martinelli
C. Summerville
Al Hilal
1ª División
Brasil
Países Bajos
Arabia Saudí

La nueva estrella del líder en el punto de mira de las dudas

La llegada del brasileño Gabriel Martinelli a las filas del Al-Hilal, procedente del Arsenal, generó un estado de controversia entre la afición del equipo, no por el nombre del jugador ni por sus cualidades, sino por su posición dentro del campo.

Martinelli destaca jugando en la posición de extremo izquierdo, la misma que ocupa el neerlandés Crysencio Summerville, por lo que la pregunta surge rápidamente: ¿por qué el Al-Hilal fichó a dos extremos que ocupan la misma posición? ¿Y realmente necesitaba el equipo un nuevo fichaje en esa demarcación?

Sin embargo, analizar la operación desde una perspectiva más amplia revela que la elección de Martinelli podría no estar ligada únicamente a su posición principal, sino a las cualidades técnicas y tácticas que posee, las cuales le otorgan la capacidad de desempeñar más de un rol dentro del sistema del Al-Hilal.

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    Martinelli, un arma multiposición

    Es cierto que el extremo izquierdo es la posición en la que Martinelli ha brillado durante muchas etapas de su carrera con el Arsenal, pero no es un jugador que se limite a una única ubicación dentro del campo.

    El brasileño puede jugar también en el extremo derecho, y además puede ser utilizado en roles ofensivos más centrales, entre ellos el de falso nueve, lo que otorga al cuerpo técnico un mayor margen para emplearlo según las necesidades de cada partido.

    Y aquí es donde aparece el valor de este fichaje para Simone Inzaghi; el técnico italiano no obtiene un jugador que ocupe una casilla fija en el esquema táctico, sino un extremo capaz de moverse, cambiar de posición e introducirse en distintas zonas del campo.

    Lee también: Un ataque demoledor, pero ¿seguirá Salem Al-Dawsari en el Al-Hilal?

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    El secreto está en las transiciones rápidas

    Uno de los puntos fuertes más destacados de Martinelli es su capacidad para gestionar los espacios y transitar con rapidez del estado defensivo al ofensivo.

    El brasileño posee velocidad y capacidad para arrancar con el balón, además de la habilidad para aprovechar los espacios a la espalda de las líneas rivales, características que pueden otorgarle un papel importante en el estilo del Al Hilal, especialmente cuando el equipo necesita un jugador capaz de convertir una posesión o una recuperación de balón en un ataque rápido y peligroso.

    Asimismo, sus movimientos constantes le dan la capacidad de arrastrar a los defensores y abrir espacios para sus compañeros, en lugar de depender únicamente del desborde individual por la banda.

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    Summerville y Martinelli: ¿parecidos o complementarios?

    La presencia de Crysencio Summerville en el equipo no significa necesariamente que la llegada de Martinelli vaya a provocar una saturación en la banda izquierda, ya que el propio jugador neerlandés cuenta con un grado de versatilidad que le permite moverse entre más de una posición y, por tanto, la presencia de ambos podría ofrecer a Inzaghi múltiples opciones tácticas en lugar de ser la repetición de un mismo jugador.

    El técnico italiano puede apoyarse en uno de ellos en la banda, mientras el otro se desplaza al costado contrario o a una zona más profunda, según la naturaleza del partido y la forma de defender del rival.

    Lo más importante en la contratación de Martinelli y Summerville por parte del Al-Hilal no es solo su capacidad para generar peligro ofensivo, sino que poseen un conjunto de características acordes con las exigencias del fútbol moderno.

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    El Al-Hilal no busca un extremo que espere el balón sobre la línea y luego intente únicamente desbordar al rival, sino un jugador capaz de participar en la construcción, en la presión y en el apoyo defensivo, para luego transformarse rápidamente en ataque cuando se recupera la pelota.

    Desde esta perspectiva, el fichaje de Martinelli parece algo más que la simple incorporación de un nuevo extremo izquierdo.

    Se trata de un intento del Al-Hilal de construir una línea ofensiva que posea velocidad, versatilidad y capacidad para desbordar y desarticular, junto con el compromiso con las funciones defensivas y ofensivas.

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  • ¿Crisis o solución?

    Puede que el fichaje de Martinelli por el Al-Hilal parezca, a primera vista, generar un problema por la presencia de Somerville en la misma posición, pero la versatilidad del brasileño y su capacidad para moverse entre más de un rol hacen que el panorama sea completamente distinto.

    La operación, al final, refleja la confianza de Inzaghi y de la dirección deportiva en las cualidades de Martinelli, y revela el deseo del Al-Hilal de contar con jugadores cuyo impacto no esté ligado a una sola posición. Por tanto, la verdadera pregunta no será: "¿Por qué el Al-Hilal ha fichado a otro extremo izquierdo?".

    Más bien será: "¿Cómo aprovechará Inzaghi la presencia de dos extremos capaces de jugar en más de una posición y con la misma eficacia en ataque y en defensa?".

    Y precisamente aquí es donde el fichaje que generó polémica en el momento de su anuncio podría pasar de ser un problema en el reparto de posiciones a convertirse en una de las bazas tácticas más importantes del Al-Hilal en la nueva temporada.

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