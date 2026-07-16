Crisis inminente: el presidente de Argentina defiende a los jugadores y anticipa una sanción de la FIFA

Tras la solicitud oficial, un portavoz del Gobierno británico aclaró que cualquier posible sanción «es un asunto que compete a la FIFA» y añadió irónicamente: «Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sí que son nuestras, sin duda».
Reiteró que la postura británica sobre las Malvinas no ha cambiado y que su compromiso con los isleños es firme.
El presidente argentino defendió la soberanía sobre las Islas Malvinas y afirmó que el acercamiento a la administración de Donald Trump ha llevado a la ONU a negociar con Reino Unido, reiterando su apoyo a los jugadores: «Es un sentimiento que comparten todos los argentinos, y es totalmente legítimo que lo expresen. Pero no debe haber malinterpretaciones: un partido de fútbol es solo eso».
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Y añadió: «Así lo entendió el seleccionador (Lionel Scaloni), así lo entendieron los veteranos, y, efectivamente, las Malvinas son argentinas, y las recuperaremos por la vía diplomática y con inteligencia en nuestras acciones». Horas antes de la victoria argentina, Milei criticó el miércoles, sin nombrarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había relacionado el partido con la guerra de las Malvinas y llamado a los ingleses «piratas usurpadores». «No hay que caer en eslóganes baratos, populistas y nacionalistas manidos. Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con una diplomacia sensata y no con gestos nacionalistas baratos y patéticos; y si eso se traslada al ámbito internacional, será algo muy pobre y muy malo».
Y concluyó: «No hay que mezclar las cosas. Scaloni y los veteranos de guerra han sido muy claros».