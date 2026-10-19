Los visitantes tomaron inicialmente la iniciativa en Yorkshire y se adelantaron en la primera mitad gracias a Bryan Mbeumo. Sin embargo, su ventaja duró poco. Un córner mal defendido permitió a Dominic Calvert-Lewin marcar desde cerca en el minuto 51 y rescatar un punto para los locales.

El resultado agrava la crisis del equipo de Old Trafford. Solo ha sumado siete puntos en sus siete primeros partidos de liga y no gana en una competición nacional desde agosto. En todas las competiciones, apenas ha logrado una victoria en sus últimos siete encuentros.

Así, el Manchester United firma su peor inicio de temporada desde 1986. El empate ante el Leeds puso fin a una semana turbulenta, marcada por una derrota en la Champions League frente al Atlético de Madrid y por las críticas públicas del defensa Lisandro Martinez a la falta de actividad del club en el mercado de fichajes de verano.



