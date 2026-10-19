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¡Crisis en Old Trafford! Michael Carrick admite que la situación del Manchester United «no pinta bien» tras firmar su peor inicio en 40 años con un empate ante el Leeds
Una tarde frustrante en Elland Road
Los visitantes tomaron inicialmente la iniciativa en Yorkshire y se adelantaron en la primera mitad gracias a Bryan Mbeumo. Sin embargo, su ventaja duró poco. Un córner mal defendido permitió a Dominic Calvert-Lewin marcar desde cerca en el minuto 51 y rescatar un punto para los locales.
El resultado agrava la crisis del equipo de Old Trafford. Solo ha sumado siete puntos en sus siete primeros partidos de liga y no gana en una competición nacional desde agosto. En todas las competiciones, apenas ha logrado una victoria en sus últimos siete encuentros.
Así, el Manchester United firma su peor inicio de temporada desde 1986. El empate ante el Leeds puso fin a una semana turbulenta, marcada por una derrota en la Champions League frente al Atlético de Madrid y por las críticas públicas del defensa Lisandro Martinez a la falta de actividad del club en el mercado de fichajes de verano.
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Carrick exige un cambio de rumbo
Pese a la creciente presión, el técnico del Manchester United se mantuvo firme en sus declaraciones tras el partido. Reconoció la difícil realidad de su posición en la liga, pero confió en que su plantilla se recupere pronto.
«No estamos diciendo que todo vaya de maravilla, pero a veces atraviesas dificultades y tienes que encontrar la manera de superarlas», afirmó Carrick. «Entiendo que la situación no pinta bien, pero no tengo ninguna duda de que podemos encadenar una buena racha».
Para subrayar su confianza en la actual plantilla, añadió: «Tenemos que encontrar la manera de superar esto. Ha habido un ciclo que puede tomar distintas direcciones, pero somos más que capaces de ganar partidos.
«No estoy aquí comparándolo con ningún momento [del pasado], pero sabemos que podemos hacerlo, lo hemos hecho durante un tiempo y creemos que ahora somos un grupo mejor. Hay muchas cosas que me dan motivos para ser optimista y creo que todavía podemos tener una temporada muy buena».
Una plataforma para la recuperación
Entre bastidores, el ambiente tenso tras las explosivas declaraciones de Martinez parece haber espoleado a la plantilla. Carrick destacó un cambio perceptible de mentalidad en los días previos al duelo contra sus históricos rivales.
«Hoy se sentía como un nuevo comienzo: aceptarlo y hacer algo al respecto», explicó Carrick. «Desde luego había compromiso, tenía que haberlo hoy. No lo dudaba, podía sentirlo. El ambiente en el grupo durante los últimos dos días ha sido el mejor que hemos tenido en bastante tiempo».
Sobre las dificultades concretas de jugar en Elland Road, añadió: «El partido tenía, desde luego, un punto de tensión y mucha intensidad. Hablé con los chicos sobre la historia de este enfrentamiento, el territorio y lo que hace falta para ganar aquí.
«Es un partido que te pone a prueba y no hicimos una actuación perfecta, pero hubo muchas cosas que mostrar. Eso no me sorprendió.
«Pero tampoco vamos a dejarnos llevar, porque no ganamos. Si sigues haciendo lo correcto por los motivos adecuados, al final obtienes lo que mereces».
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Los compromisos europeos reclaman atención
El Manchester United debe volver a centrarse de inmediato en la competición europea para recuperarse de su reciente derrota en Madrid. El equipo de Carrick afronta el miércoles una visita crucial a Italia en la Champions League, donde se medirá al Como, de la Serie A.
Lograr un buen resultado en Europa es ahora vital para aliviar la enorme presión que pesa sobre el cuerpo técnico. Encontrar la regularidad será fundamental si el United quiere salvar una temporada que amenaza con torcerse aún más.
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