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¡Crisis en el mercado de fichajes del Wolves! Kieran Trippier amenaza con abandonar el acuerdo con el Molineux tras la sorprendente destitución de Rob Edwards
El futuro de Trippier en el Wolves, en el aire
Según Sky Sports, Trippier duda sobre su fichaje por el Wolverhampton tras el cese de Edwards. El lateral, de 35 años, se incorporó al club de la Championship la semana pasada y fue presentado el lunes como uno de los principales refuerzos del verano. El papel de Edwards en el traspaso fue fundamental. El exinternacional inglés se decantó por el Wolverhampton tras confiar en la visión del técnico, ahora el proyecto está en el aire.
El lateral, que llegó libre del Newcastle, se lo comunicó alguien externo al club el jueves por la mañana y ahora duda sobre su futuro en los ‘wolves’ con un nuevo técnico.
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Indignación por la gestión de la decisión
Edwards y su cuerpo técnico se enteraron de su destitución el miércoles por la noche y no quedaron satisfechos con la forma en que se les comunicó. El exentrenador del Luton Town se había estado preparando para la nueva temporada de la Championship y había participado en los planes de fichajes.
El cambio también frustró a Trippier, quien había cancelado sus vacaciones para pasar el reconocimiento médico y cerrar su fichaje por el Wolves a principios de esta semana.
Los Wolves se enfrentan a una incertidumbre cada vez mayor
Las repercusiones superan el futuro de Trippier. Los Wolves habían basado su estrategia de fichajes de verano en Edwards, clave en la llegada de Trippier y Raúl Jiménez.
Aunque ya había acordado incorporarse, ahora su llegada parece incierta. Tiene hasta el 1 de julio, cuando vence su contrato con el Newcastle, para buscar alternativas. El episodio ha generado dudas sobre la comunicación interna del club, pues cuerpo técnico y nuevos fichajes se habrían enterado a última hora.
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El nuevo jefe debe restablecer la estabilidad.
Los Wolves ya buscan sustituto y todo indica que será César Peixoto, actual técnico del Gil Vicente. Su prioridad es recuperar la confianza y proteger los planes de verano, especialmente manteniendo a Trippier comprometido con el proyecto. Tras unos días turbulentos en Molineux, deben convencer a su fichaje estrella de que las ambiciones del club siguen intactas pese a los cambios en la dirección técnica.