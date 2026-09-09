El lateral de 31 años estuvo llamativamente ausente del grupo principal en Carrington el miércoles por la mañana. Con el United preparándose para recibir al Sabah FK de Azerbaiyán el jueves por la noche, su ausencia inicial llamó la atención entre la afición.

Sin embargo, la ausencia del defensa fue una decisión totalmente planificada por los servicios médicos del club. Según Manchester Evening News, Shaw simplemente estaba disfrutando de un día de descanso programado, en lugar de estar lidiando con un nuevo problema físico.

Matthijs de Ligt tampoco estuvo sobre el césped, ya que continúa su larga rehabilitación por un grave problema de espalda. En noticias más positivas para Carrick, se vio al canterano Harry Amass participando con el primer equipo para completar el grupo.



