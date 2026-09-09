¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Crisis en el lateral izquierdo? Por qué Luke Shaw se perdió el entrenamiento del Manchester United antes del debut en la Liga de Campeones contra el Sabah FK

L. Shaw
Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Liga de Campeones
Premier League

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, no contó con Luke Shaw en la sesión de entrenamiento del miércoles antes del regreso a la Champions League ante el Sabah FK. La ausencia del defensa generó una preocupación inmediata, dado que el club no tiene refuerzos en el lateral izquierdo, pero los aficionados pueden respirar tranquilos.

  • Explicada la ausencia prevista de Shaw

    El lateral de 31 años estuvo llamativamente ausente del grupo principal en Carrington el miércoles por la mañana. Con el United preparándose para recibir al Sabah FK de Azerbaiyán el jueves por la noche, su ausencia inicial llamó la atención entre la afición.

    Sin embargo, la ausencia del defensa fue una decisión totalmente planificada por los servicios médicos del club. Según Manchester Evening News, Shaw simplemente estaba disfrutando de un día de descanso programado, en lugar de estar lidiando con un nuevo problema físico.

    Matthijs de Ligt tampoco estuvo sobre el césped, ya que continúa su larga rehabilitación por un grave problema de espalda. En noticias más positivas para Carrick, se vio al canterano Harry Amass participando con el primer equipo para completar el grupo.


    • Anuncios
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El foco se desplaza hacia la gestión de la carga

    El carácter programado del descanso de Shaw pone de relieve un claro cambio en la gestión de cargas en Old Trafford. El jugador de 31 años fue una presencia constante en la campaña de la Premier League de la temporada pasada, beneficiándose en gran medida de un calendario más ligero sin compromisos europeos.

    Ahora que el Manchester United compite en el fútbol continental tras un parón de dos años, preservar el estado físico de piezas clave se ha convertido en una prioridad absoluta. El club exploró activamente opciones para el lateral izquierdo durante el mercado de fichajes de verano para contar con una cobertura adecuada, pero finalmente no logró incorporar a un suplente.

    La estrella del Newcastle Lewis Hall fue seguido muy de cerca como objetivo principal, antes de que el equipo de captación cambiara su atención hacia alternativas más baratas. También fueron evaluados Alejandro Balde, del Barcelona, y el defensa del Racing Santander Jorge Salinas, pero el mercado se cerró sin que se produjera ninguna incorporación en esa demarcación.


  • La profundidad en el lateral izquierdo sigue siendo motivo de preocupación

    Una lesión de verdad de Shaw provocaría una importante reestructuración defensiva para Carrick. Sin un relevo especialista en la primera plantilla, los laterales derechos Diogo Dalot y Noussair Mazraoui siguen siendo los candidatos más probables para actuar en el carril izquierdo si el inglés se viera obligado alguna vez a parar.

    Esa vulnerabilidad añade una enorme presión a la actual estrategia médica del United. Gestionar un calendario cargado de partidos entre competiciones nacionales y europeas significa que el cuerpo técnico debe elegir con mucho cuidado cuándo dar descanso a los titulares esenciales.

    La plantilla ya está operando bajo mínimos en otras zonas. Amad Diallo sigue recuperándose de una lesión de tobillo sufrida apenas unos días antes de que arrancara la nueva campaña. Mientras tanto, el fichaje veraniego Carlos Baleba continúa de baja por un problema similar sufrido durante su preparación de pretemporada con el Brighton.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    El derbi de Mánchester tiene prioridad

    El United recibe al Sabah en Old Trafford el jueves por la noche como claro favorito, lo que brinda a Carrick una oportunidad ideal para rotar el equipo. Ante la inminente perspectiva de un derbi de Mánchester de alto voltaje el domingo, varios jugadores menos habituales podrían disponer de minutos importantes en Europa.

    Está por ver si Shaw regresará de inmediato al once inicial ante el conjunto visitante azerbaiyano. Sin embargo, su programa de recuperación específico sugiere claramente que el veterano lateral está siendo preparado para el decisivo duelo del fin de semana con el Manchester City.

Liga de Campeones
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB