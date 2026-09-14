AFP
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¡Crisis de lesiones en el Tottenham! Tonali y Porro, baja ante el Liverpool, mientras De Zerbi ofrece una actualización despiadada sobre Richarlison
Contratiempos por lesión para Tonali y Porro
Los preparativos del Tottenham para la eliminatoria copera de entre semana se han visto alterados tras conocerse que tanto Sandro Tonali como Pedro Porro no estarán disponibles para ser convocados. Porro sigue lidiando con un problema muscular que le dejó fuera durante el reciente empate 0-0 contra el Everton, mientras que Tonali es la última baja después de sufrir un golpe en ese mismo partido.
Sin embargo, no todo fueron malas noticias para el técnico italiano, ya que confirmó que Destiny Udogie volverá a la convocatoria. El lateral izquierdo internacional con Italia fue una ausencia destacada en el empate contra el Everton del sábado, y su disponibilidad supone un impulso muy necesario para una línea defensiva que ya echará de menos la amenaza ofensiva de Porro en la banda opuesta.
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De Zerbi cierra la puerta a Richarlison
En medio de la preocupación por las lesiones, el foco de la rueda de prensa previa al partido se desplazó rápidamente hacia el futuro de Richarlison. A pesar de haberse quedado fuera de la lista de 25 jugadores del Tottenham para la Premier League, el brasileño era técnicamente elegible para participar en la Carabao Cup, ya que la competición no se rige por las mismas restricciones de inscripción. Sin embargo, De Zerbi fue tajante al afirmar que el delantero no participará.
Preguntado directamente sobre si el exjugador del Everton podría jugar en Anfield, De Zerbi ofreció una valoración contundente de la situación. «Ya lo sabéis todo», dijo a los periodistas el lunes por la tarde. «Nada ha cambiado para la Carabao Cup ni para la Premier League. La situación es la misma. No puedo decir nada más porque no es mi trabajo. Puedo responder sobre los resultados, los jugadores de la plantilla, el espacio ofensivo, el espacio defensivo, pero no sobre las otras cosas».
Las negociaciones contractuales fallidas revelaron
De Zerbi dio más detalles sobre la cronología de la ruptura y reveló que inicialmente había intentado retener al delantero en el Tottenham Hotspur Stadium. El técnico italiano desveló que él mismo le propuso un nuevo contrato a Richarlison al inicio del mercado de verano, pero la oferta fue rechazada de plano. «Lo que hice, al comienzo de esta temporada, fue hablar con él y proponerle una ampliación de contrato», explicó De Zerbi. «Si dijo no, gracias, yo ya había terminado mi trabajo».
La ausencia de Richarlison podría suponer un duro golpe para el Tottenham, especialmente teniendo en cuenta su impresionante historial contra el Liverpool, ya que marcó cuatro goles en siete apariciones ante el conjunto red durante su etapa en los Spurs. Su gran olfato de cara a portería se echará mucho de menos, sobre todo con el equipo de De Zerbi todavía buscando su primer gol en la Premier League esta temporada.
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La relación entre el club y el jugador está rota
El técnico del Tottenham quiso dejar claro que el actual pulso no es una vendetta personal, sino un problema estructural dentro del funcionamiento del club. Se negó a detallar lo ocurrido durante el último mes y medio, aunque dejó entrever una tensión importante entre bastidores. «Ya dije en la última rueda de prensa que sé lo que ha pasado en los últimos 45 días. No estaría bien que lo explicara. No va con mi forma de ser, es la relación y el problema es con [entre] el jugador y el club. Y yo me mantengo dentro del club. Es entrenador y club juntos porque al inicio de esta temporada hablé con él muchas veces para convencerle de que se quedara y no quiso», afirmó.
En última instancia, De Zerbi dejó claro que no va a suplicar a nadie que vista la camiseta del Tottenham si su corazón ya no está en el proyecto. Richarlison fue titular en el estreno liguero ante el Brentford, pero se le dijo que podía marcharse antes de que se frustrara un traspaso al EvertonEl Tottenham se enfrenta al Liverpool en la Carabao Cup sin Sandro Tonali ni Pedro Porro, mientras Roberto De Zerbi confirma que Richarlison no volverá. y los vínculos con el Trabzonspor no llegaron a concretarse en un movimiento, mientras que el delantero también rechazó el viernes un traspaso al Vasco da Gama. El entrenador terminó afirmando su negativa a seguir buscando una reconciliación que el jugador claramente no quiere. «No puedo ir todos los días a rezar para que se quede», concluyó De Zerbi.
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