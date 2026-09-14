El técnico del Tottenham quiso dejar claro que el actual pulso no es una vendetta personal, sino un problema estructural dentro del funcionamiento del club. Se negó a detallar lo ocurrido durante el último mes y medio, aunque dejó entrever una tensión importante entre bastidores. «Ya dije en la última rueda de prensa que sé lo que ha pasado en los últimos 45 días. No estaría bien que lo explicara. No va con mi forma de ser, es la relación y el problema es con [entre] el jugador y el club. Y yo me mantengo dentro del club. Es entrenador y club juntos porque al inicio de esta temporada hablé con él muchas veces para convencerle de que se quedara y no quiso», afirmó.

En última instancia, De Zerbi dejó claro que no va a suplicar a nadie que vista la camiseta del Tottenham si su corazón ya no está en el proyecto. Richarlison fue titular en el estreno liguero ante el Brentford, pero se le dijo que podía marcharse antes de que se frustrara un traspaso al EvertonEl Tottenham se enfrenta al Liverpool en la Carabao Cup sin Sandro Tonali ni Pedro Porro, mientras Roberto De Zerbi confirma que Richarlison no volverá. y los vínculos con el Trabzonspor no llegaron a concretarse en un movimiento, mientras que el delantero también rechazó el viernes un traspaso al Vasco da Gama. El entrenador terminó afirmando su negativa a seguir buscando una reconciliación que el jugador claramente no quiere. «No puedo ir todos los días a rezar para que se quede», concluyó De Zerbi.