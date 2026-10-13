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¡Crisis de lesiones en el Manchester United! Kobbie Mainoo y Luke Shaw, entre los seis jugadores que se perderán el duelo ante el Atlético de Madrid, mientras Michael Carrick tiene problemas para confeccionar la alineación
Aumentan las bajas en Madrid
El Manchester United ha llegado a la capital española con numerosas bajas para su nuevo desafío europeo. Mainoo y Shaw fueron dos de las ausencias más destacadas en el entrenamiento del lunes en Carrington tras un fin de semana muy decepcionante en la Premier League. El United desaprovechó su superioridad numérica ante el Tottenham Hotspur, después de que Dominic Solanke marcara de cabeza el empate en el tiempo añadido para rescatar un punto.
Shaw tuvo que retirarse cuando ya estaba muy avanzado el tiempo añadido de la segunda parte de ese empate ante el Tottenham. Mainoo, aunque pudo completar los 90 minutos, también sufrió un golpe que le impide disputar este crucial partido a domicilio.
Mientras tanto, la plantilla del Atlético de Diego Simeone parece contar con todos sus jugadores en condiciones, lo que obliga a Carrick a recomponer el once titular en medio de una presión cada vez mayor.
- Getty Images Sport
Carrick se pronuncia sobre los ausentes
En declaraciones a los medios en Madrid, Carrick explicó los nuevos contratiempos de sus dos futbolistas ingleses. «No han viajado. Los dos sufrieron molestias en el partido del sábado y hemos estado evaluándolas para ver cuál es su alcance», explicó. «Por ahora, no están en condiciones de jugar mañana».
El entrenador del Manchester United también afronta problemas en defensa tras el reciente parón internacional. Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui regresaron a Manchester con lesiones sufridas mientras representaban a Dinamarca y Marruecos, respectivamente.
«Patrick salió del campo y parece que estará de baja varias semanas», señaló Carrick antes del partido contra el Tottenham. Después se refirió a su lateral marroquí: «Nous salió del campo con un golpe y no está del todo bien, así que veremos cómo evoluciona».
La profundidad de la plantilla, puesta a prueba
Benjamin Sesko y Manuel Ugarte se suman a la creciente lista de bajas. Ugarte sigue en Carrington recuperándose de una operación de rodilla, mientras que Sesko arrastra un frustrante problema en la espinilla. «Es una zona similar, pero no es exactamente lo mismo que la otra vez. Todavía estamos evaluándolo para ver cuánto tiempo puede durar el problema», explicó Carrick.
El entrenador dio más detalles sobre el contratiempo del delantero: «[Sesko] se recuperó muy bien de la lesión inicial, pero a veces surgen complicaciones y el cuerpo reacciona de determinadas maneras. Tenemos que responder a eso e intentar que vuelva lo antes posible».
Pese al aumento de las bajas, Carrick insiste en que su plantilla puede soportar la exigencia de competir en varios frentes. «No andamos cortos de efectivos», afirmó. «Por supuesto, tenemos un par de problemas con jugadores que no están disponibles, pero desde luego no andamos cortos de efectivos».
- Getty Images Sport
Refuerzos defensivos y presión europea
Por fortuna para el Manchester United, llegan buenas noticias en defensa en un momento oportuno. Matthijs de Ligt ha viajado con el equipo a España, Tom Heaton ha retomado los entrenamientos y Amad Diallo ha vuelto a jugar recientemente. El destacado canterano Dan Armer también se ha incorporado a la expedición para adquirir una valiosa experiencia con el primer equipo.
«Es bueno que Dan forme parte del grupo y que los jugadores más jóvenes puedan vivir la preparación del partido y hacerse una idea de cómo es», dijo Carrick. «Es bueno tener a Matta [De Ligt] con nosotros. Hemos tenido un poco de paciencia con él, trabajando para superar esa etapa y esforzándonos mucho para llegar hasta aquí. Ha recorrido un largo camino, así que estamos encantados de tenerlo de vuelta».
Con su puesto bajo escrutinio tras un inicio titubeante de la temporada en las competiciones nacionales, Carrick debe confiar ahora en los jugadores que han regresado para conseguir un resultado vital en Europa.
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