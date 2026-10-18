Pese a la alarmante imagen de su delantero estrella marchándose cojeando, el entrenador del City, Enzo Maresca, se apresuró a calmar los ánimos. El técnico reveló que las primeras pruebas realizadas al goleador dieron resultados positivos, aunque aún está pendiente una evaluación completa.

«Ya veremos», dijo Maresca después del partido. «Erling dijo que estaba bien. De momento no tengo novedades».

El técnico se refirió después a los caóticos minutos finales del partido, en los que su enfermería se llenó de repente. «Por desgracia, en diez minutos tuvimos a cuatro o cinco jugadores [lesionados]: Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] y también Nico [O'Reilly]. Ahora están dentro y veremos qué pasa», explicó.

Al dar más detalles sobre el estado general de la plantilla, Maresca señaló a Semenyo como su principal preocupación. «Les pregunté a todos. Matheus y Kova dijeron que estaban bien. Erling también dijo que estaba bien y Nico sigue con lo de la espalda, si recordáis [la lesión] contra el Coventry. Sigue siendo el mismo problema. El único por el que tenemos que esperar es Antoine».



