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«¡Cris es un símbolo de Portugal!»: por qué Jorge Jesus defiende el estatus de Cristiano Ronaldo mientras lanza una seria advertencia
Jorge Jesus ensalza a Cristiano Ronaldo como un símbolo de Portugal
El recién nombrado seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, respondió a las críticas de los medios sobre el capitán Cristiano Ronaldo antes del estreno del jueves en la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales en el Estadio Jose Alvalade. El técnico, de 72 años, confirmó que el delantero, de 41, será titular mientras el equipo inicia la defensa de su título.
Jesus, que anteriormente dirigió a Ronaldo en Al-Nassr, defendió con pasión la importancia de su capitán para la nación.
Subrayó que Ronaldo sigue siendo esencial para la identidad de la selección nacional.
- AFP
El entrenador utiliza a las multitudes en los estadios de Hong Kong para demostrar el valor de Ronaldo
En una intervención en el Portugal Football Summit, Jesus citó un ejemplo muy gráfico de su etapa como entrenador de Al-Nassr para ilustrar la incomparable dimensión global y la influencia de Ronaldo. Señaló que la asistencia a los partidos pasó de 3.000 espectadores sin Ronaldo a un lleno de 55.000 cuando el delantero jugó en Hong Kong.
Sin embargo, el técnico dejó claro que el estatus por sí solo no garantiza automáticamente un papel de 90 minutos en cada partido.
«Cris es un símbolo de Portugal y de la selección nacional», explicó Jesus. «Pero solo con eso no basta para que juegue siempre. Jugamos un partido en Hong Kong sin él y hubo 3.000 personas; cuando jugó hubo 55.000. Juega mañana y espero que marque uno o dos goles».
Jesús introduce nuevas dinámicas tácticas con el foco puesto en el rendimiento
Al reencontrarse con Ronaldo en la escena internacional, Jesus expuso sus planes para implantar nuevas dinámicas tácticas, respetando al mismo tiempo la base ya asentada de la plantilla. Reiteró su preferencia por jugar con un mediocentro defensivo específico y con un sistema de dos delanteros.
El entrenador subrayó que, aunque el liderazgo de Ronaldo sigue siendo vital, la selección de la plantilla a largo plazo se juzgará por el estado de forma actual y no por los logros del pasado.
Expresó plena confianza en la capacidad de la plantilla para adaptarse rápidamente a sus conceptos tácticos.
- Getty Images Sport
La vigente campeona aspira a sumar el máximo de puntos ante Gales
Portugal inicia su campaña en el Grupo A4 de la Nations League con el objetivo de empezar ganando bajo la dirección de Jesus en Lisboa. La selección portuguesa se enfrenta a una organizada Gales antes de preparar su siguiente partido de grupo contra Noruega en el Estadio do Dragao.
Ronaldo busca liderar el ataque y ampliar su récord de goles con la selección.
Portugal afronta el encuentro del jueves centrado en defender su corona de la Nations League.
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