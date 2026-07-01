Francia parte como favorita en la eliminatoria tras su fase de grupos perfecta, pero Yamal no se intimida. Recuerda la victoria de España sobre «Les Bleus» en la Euro 2024 y afirma que Francia no es invencible.

Al referirse al revuelo mediático en torno a Kylian Mbappé y compañía, Yamal dijo lo siguiente sobre Francia en una entrevista con el programa «Tiempo de Juego» de COPE: «No hay ningún equipo invencible. Francia no es mejor que nosotros; no nos han ganado desde la Eurocopa. No hay favorito. Nadie está por delante de nosotros… Cuando llega una competición, pienso que voy a ganar. Es lo que tengo en mente ahora mismo. Creo que voy a ganar el Mundial».



