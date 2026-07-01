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«Creo que voy a ganar el Mundial»: Lamine Yamal insiste en que Francia «no es mejor» que España al hacer su promesa final
Yamal apuesta por España para conquistar el mundo
La joven promesa del Barcelona aspira al título y rechaza que haya selecciones mejores que la de De la Fuente. A pesar de algunas actuaciones irregulares en la fase de grupos, el jugador de 18 años sigue convencido de que España tiene la calidad para llegar hasta el final y ganar su segundo Mundial.
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Los Bleus ya no son favoritos en el torneo.
Francia parte como favorita en la eliminatoria tras su fase de grupos perfecta, pero Yamal no se intimida. Recuerda la victoria de España sobre «Les Bleus» en la Euro 2024 y afirma que Francia no es invencible.
Al referirse al revuelo mediático en torno a Kylian Mbappé y compañía, Yamal dijo lo siguiente sobre Francia en una entrevista con el programa «Tiempo de Juego» de COPE: «No hay ningún equipo invencible. Francia no es mejor que nosotros; no nos han ganado desde la Eurocopa. No hay favorito. Nadie está por delante de nosotros… Cuando llega una competición, pienso que voy a ganar. Es lo que tengo en mente ahora mismo. Creo que voy a ganar el Mundial».
Yamal se compromete con el Mundial
Aunque su talento en la cancha suele describirse como precoz, Yamal mostró frialdad al hablar de las emociones del torneo. Reveló que, aunque en el pasado ha llorado por lesiones y por su familia, espera mantenerse estoico incluso si España alcanza la cima del fútbol internacional.
Al preguntarle cómo reaccionaría si ganara la final, prometió: «Nunca me emociono, no lloro. Lloré cuando me lesioné y al ver a mi madre llorar. Si gano el Mundial, no lloraré; es imposible».
Al preguntársele si conmemoraría una posible victoria de otra forma, añadió: «No puedo hacerme un tatuaje porque soy musulmán, pero tampoco tatuaría a nadie».
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Centrándonos en las eliminatorias
España ha recibido críticas por sus actuaciones en Norteamérica, pero Yamal cree que el torneo empieza ahora. Para él, en esta fase los resultados importan más que la estética, aunque confía en que el nivel de juego mejorará con la presión de las eliminatorias.
«La gente dice que podemos jugar mejor, pero nosotros estamos centrados en mantener la calma, ganar primero y luego ya mejoraremos», señaló Yamal. «Podemos mejorar, somos mucho mejores de lo que estamos demostrando, pero yo quiero ganar. Hay que salir al campo, jugar bien y ganar. Tenemos que tener fe. La fase de grupos ya no significa nada».
Ahora se mide a Austria en dieciseisavos; si avanza, podría cruzarse con Francia en semifinales, momento en que se comprobará la valía de sus palabras.