«Creo que se le valora demasiado poco»: los campeones del mundo alaban a Manuel Neuer y lo comparan con Lionel Messi

«Cada vez que encajas un gol, tienes la sensación de que Manuel Neuer lo habría parado. El legado de Manuel Neuer es realmente impresionante», intervino Kramer en la conversación al borde del campo. Hummels respondió: «Son las huellas más grandes que puedes seguir, en la posición de portero a nivel mundial».

Según Kramer, «se valora muy poco» que Neuer cumpla 40 años a finales de marzo y siga rindiendo a tan alto nivel. «Para mí, es el Messi de los porteros. Lleva más de 20 años siendo el número uno del mundo bajo los palos».

Neuer revolucionó el juego de los porteros a lo largo de su dilatada carrera, sobre todo por sus cualidades con el balón. Por eso, Höwedes recordó sus inicios en el Schalke 04, donde Neuer aún no había demostrado ser un portero participativo. «Cuando me convertí en profesional, Manu todavía era el número dos detrás de Frank Rost. Siempre jugaba en el campo como defensa derecho. ¿Crees que notabas alguna diferencia? Técnicamente, como todos sabemos, era simplemente muy bueno», afirmó.

Hummels añadió: «Era el único portero con el que había jugado que pensaba como un jugador de campo en determinadas situaciones. Crea espacios como un jugador de campo. Pero tampoco quiero exagerar: no habría podido jugar como jugador de campo en la Bundesliga». El propio Neuer declaró recientemente a France Footballque también podría haber seguido una carrera profesional fuera de la portería: «En un equipo de tercera división que juega al control del balón, por ejemplo, habría sido posible».