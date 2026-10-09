¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1077816987.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traducido por

«Creo que ocurrirá»: la estrella del Getafe David Soria confía en que el exdefensa del Real Madrid Dani Carvajal complete un sorprendente fichaje pese a los obstáculos de LaLiga

Fichajes
D. Soria
D. Carvajal
Getafe
Real Madrid
Primera División

El portero del Getafe David Soria sigue convencido de que el agente libre Dani Carvajal completará un inesperado cambio al Coliseum pese a los retrasos administrativos. El veterano lateral derecho ha pasado las pruebas médicas, pero el traspaso propuesto depende actualmente de la validación salarial por parte de las autoridades de la liga antes de que Jose Bordalas pueda inscribirlo oficialmente.

  • El vestuario respalda el fichaje del veterano

    Crece el optimismo dentro de la plantilla de Bordalás respecto a un fichaje de Carvajal, que sigue siendo agente libre tras la expiración de su contrato con el Madrid el 30 de junio. El exlateral derecho de España, de 34 años, ya ha pasado las pruebas médicas, pero la confirmación de la operación está paralizada por la verificación del límite salarial por parte de las autoridades de la liga. Soria cree que la llegada del seis veces ganador de la Champions League supondría un impulso incalculable mientras el equipo afronta un calendario cargado.

  • imago-sport-1015827216.jpgNurPhoto

    El portero evalúa un posible refuerzo defensivo

    Soria ofreció su perspectiva sobre la posible llegada del defensa durante una aparición en el conocido programa de radio español 'El Larguero'. El guardameta del Getafe respaldó con firmeza el fichaje del veterano y aseguró: "Creo que ocurrirá".

    Soria destacó después con qué ganas recibiría el vestuario a una figura tan experimentada y añadió: "Estaríamos encantados. Un fichaje como Carvajal, con toda su experiencia, su calidad y todo lo que aporta un jugador así, sería una incorporación de diez".

  • La normativa financiera frena el progreso del traspaso

    A pesar de la gran expectación en la plantilla, la operación sigue en pausa mientras el Órgano de Validación de LaLiga examina si la propuesta salarial del Getafe cumple con los criterios de valor de mercado y las directrices de control económico.

    Reflexionando sobre las complejas negociaciones que lidera actualmente la cúpula del club, Soria bromeó: "Veremos si el presidente puede sacar algo de la chistera y podemos llegar a un acuerdo".

    El guardameta concluyó reiterando una vez más su confianza en que el movimiento llegará a buen puerto: "Creo que ocurrirá".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Real Betis Balompie v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Un calendario exigente requiere profundidad de plantilla

    Los dirigentes del Getafe corren ahora contrarreloj para estructurar un paquete financiero viable que encaje al veterano lateral derecho dentro de unos estrictos límites de gasto. Se considera esencial reforzar la profundidad de la plantilla mientras el equipo de Bordalas se prepara para compaginar los compromisos nacionales con la competición europea en los próximos meses. Soria y sus compañeros siguen confiando en que el acuerdo pueda cerrarse con rapidez, lo que permitiría a Carvajal integrarse antes de un exigente calendario de partidos.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET
Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL