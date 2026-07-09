«Quizá no fue ideal estar siempre al borde del campo en el Mundial; a algunos en la DFB no les gustó esa sombra constante. Se podría haber hecho de otra manera», declaró Schweinsteiger en la ARD sobre el papel de Klopp como experto.

Aun así, el campeón del mundo de 2014 confía en el seleccionador designado: «Allí donde ha estado, ha logrado algo. Sabe cómo formar un equipo para alcanzar el éxito», afirmó Schweinsteiger. «Espero que nos vuelva a llevar a la élite mundial», añadió.