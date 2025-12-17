'Creo que es posible' - Harry Kane admite que está apuntando al 'increíble' récord de goles de la Bundesliga de Robert Lewandowski después de un prolífico primer semestre de la temporada 2025-26 con el Bayern Múnich

Kane ha estado cerca de romper el récord de Lewandowski anteriormente en su primera temporada en Alemania. Marcó 36 goles en 32 partidos para encabezar la lista de goleadores en la máxima categoría de Alemania, pero se quedó a las puertas de superar a Lewandowski. El exdelantero del Bayern, que ahora está con los gigantes de La Liga, Barcelona, ha hablado sobre su cifra final ese año y ha revelado cómo le da mucho orgullo, especialmente porque se perdió varios partidos debido a una lesión. Dijo: "Pensé para mí mismo que había marcado 41 goles en 29 partidos esa temporada. Esa es la cifra que tenía en mente. Rompí el récord jugando 29 partidos. Quiero ser honesto y decir que aprecio este récord aún más. Estoy orgulloso de ello. 41 goles en 29 partidos. Lo vi más en ese contexto y no tanto en si el récord sería roto o no."