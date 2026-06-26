Cremonese oficializa su primer fichaje para la Serie B: Tommaso Berti, procedente del Cesena por 2,7 millones de euros

La Cremonese ha anunciado la incorporación definitiva de Tommaso Berti, procedente del Cesena FC. Este centrocampista, nacido en 2004, ya cuenta con 139 partidos como profesional tras formarse en las categorías inferiores del Cesena y debutar en la Serie C con 17 años. Tras ganar el campeonato con los bianconeri en la 2023/24, ha brillado en las dos últimas temporadas de Serie B con 11 asistencias y 6 goles en 67 partidos. En junio fue convocado por la selección absoluta para los amistosos contra Grecia y Luxemburgo».