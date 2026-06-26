La Cremonese da su primer paso en el mercado 2026/2027 tras descender a Serie B y confirmar a Marco Giampaolo como entrenador. Tras pasar los reconocimientos médicos, el centrocampista Tommaso Berti, procedente del Cesena, se haconvertidoen nuevo jugador del club lombardo por 2,7 millones de euros.
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Cremonese oficializa su primer fichaje para la Serie B: Tommaso Berti, procedente del Cesena por 2,7 millones de euros
EL COMUNICADO
La Cremonese ha anunciado la incorporación definitiva de Tommaso Berti, procedente del Cesena FC. Este centrocampista, nacido en 2004, ya cuenta con 139 partidos como profesional tras formarse en las categorías inferiores del Cesena y debutar en la Serie C con 17 años. Tras ganar el campeonato con los bianconeri en la 2023/24, ha brillado en las dos últimas temporadas de Serie B con 11 asistencias y 6 goles en 67 partidos. En junio fue convocado por la selección absoluta para los amistosos contra Grecia y Luxemburgo».
LAS PRIMERAS PALABRAS
Estas son las primeras palabras de Tommaso Berti como jugador de la Cremonese: «Para mí, la Cremo es una etapa de montaña que te pone a prueba y sirve para demostrar quién eres. Estoy muy contento y con ganas de empezar para conocer al equipo y la ciudad».