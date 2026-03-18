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Atalanta BC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Cremonese, oficial: Nicola ha sido destituido. Se ha llegado a un acuerdo con Giampaolo para ocupar el banquillo; novedades sobre la duración del contrato

La abultada derrota por 4-1 en casa ante la Fiorentina le ha pasado factura a Nicola.

La Cremonese toma medidas urgentes: se encuentra a tres puntos del penúltimo puesto, ocupado por el Lecce, a nueve jornadas del final del campeonato. La aventura de Davide Nicola ha llegado a su fin y, en las últimas horas, ha cobrado fuerza el nombre de Marco Giampaolo para sustituirlo e intentar salvar a los grigiorossi, que atraviesan una crisis y solo han sumado dos puntos en la segunda vuelta. 

  • LA VIGENCIA DEL ACUERDO

     «Se están ultimando los últimos detalles antes de la firma de Giampaolo como nuevo entrenador: hay un acuerdo verbal para un contrato de un año y medio», informa Sky Sport. No se trata, por tanto, de un acuerdo de unas pocas semanas, sino de una colaboración hasta finales de 2027, incluso en caso de descenso. A estas alturas, solo queda esperar el anuncio oficial. 

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  • LA ÚLTIMA EXPERIENCIA DE GIAMPAOLO

    Giampaolo logró mantener al Lecce en la Serie A en la temporada 2024/25, y lo hizo de forma espectacular al conseguir una victoria crucial en la última jornada a domicilio ante la Lazio (1-0, con un gol de Coulibaly), que supuso el descenso del Venezia de Di Francesco. El mismo Di Francesco que hoy entrena precisamente al Lecce y con quien se disputará la permanencia en la Serie A.

  • EL COMUNICADO OFICIAL

    El U.S. Cremonese comunica que ha destituido al señor Davide Nicola de su cargo de entrenador del primer equipo

    El club grigiorosso desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico la profesionalidad, el compromiso y la dedicación mostrados en el trabajo diario realizado desde su llegada a Cremona.

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