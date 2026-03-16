La Fiorentina se lleva una victoria por 4-0 ante la Cremonese que sabe a salvación. El equipo de Vanoli sube en la clasificación y se aleja de la zona de descenso. Noche negra para el equipo de Davide Nicola. ¿Se avecina el despido?
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Cremonese-Fiorentina, las notas de CM: Parisi estuvo brillante, Dodô brilló con luz propia. Audero estuvo desorientado, Djuric lo intentó
Cremonese
AUDERO 4,5: acosado por los jugadores de la Fiorentina, está totalmente desorientado. Se arriesga mucho con Parisi.
LUPERTO 5,5: el único que intenta mantener con vida a la Cremonese. Pero sus compañeros, a estas alturas, parecen haber tirado la toalla. Cuando falta la voluntad, la experiencia no sirve de nada.
CECCHERINI 5,5: intenta plantar cara a Piccoli y, cuando se trata de marcarlo de cerca, falla en lo justo. Pero se duerme en la jugada que lleva al 2-0. Bonita incursión ofensiva que da lugar a la asistencia para Okereke. (Desde el 80' TERRACCIANO SV)
FOLINO 5: en la ida fue desastroso, esta noche más o menos lo mismo. Por ese lado, tanto Gosens como Brescianini hacen un poco lo que quieren.
FLORIANO 4,5: Parisi le hace polvo, nunca ve el balón. Muchos errores, en una jornada para olvidar. Es difícil contener a este Parisi, pero el lateral de Nicola pone de su parte. (Desde el 69' ZERBIN: otro cambio ofensivo. La Fiorentina aprovecha y cierra el partido).
THORSBY 6: la noche es desastrosa, pero intenta mandar en el centro del campo. El último en rendirse, el primero en cargar con esta desastrosa Cremonese a sus espaldas. (Desde el 45' OKEREKE 7: hasta hace unas semanas estaba fuera del proyecto, ahora mantiene viva la llama de la esperanza de Cremona. Gol fácil, pero importante).
BONDO 5: el miedo y la ansiedad marcan sus jugadas. Nunca se lanza hacia delante y el Zini ruge. Un jugador que refleja a la perfección las dificultades de la Cremonese. (Desde el 45' GRASSI 6: menos músculo, más calidad. Algo diferente para el estático centro del campo de la Cremonese).
MALEH 4,5: muchas, demasiadas faltas. En un centro del campo en busca de calidad, el exjugador de la Fiorentina no es precisamente la elección ideal. (Desde el 62' VANDEPUTTE 5,5: entra para atacar y poco después la Fiorentina marca el cuarto gol. No tiene impacto).
BARBIERI 5: uno de los pocos que aporta calidad, pero juega en el desierto. No puede hacer nada contra la experiencia de alguien como Robin Gosens.
DJURIC 6: ¿qué más se le puede pedir? Intenta llevar al equipo hacia arriba y ayuda a todas las líneas, rozando el gol en varias ocasiones. Las pocas esperanzas de salvación pasan sin duda por el gigante bosnio.
BONAZZOLI 5,5: roza un gran gol en los primeros minutos, luego desaparece. En la segunda parte es otro jugador y, con su calidad, pone en aprietos a la defensa viola. Pero no basta.
NICOLA 4,5: su equipo está hecho trizas y su banquillo cruje. ¿Tiene sentido hacer cambios ahora? Sin duda, Nicola tendrá que demostrar que puede revitalizar a estos jugadores, porque por ahora es noche cerrada. Desde todos los puntos de vista.
FIORENTINA
DE GEA 6,5: gran intervención ante Bonazzoli. Sus manos también han contribuido a la victoria de la Fiorentina. Por fin.
DODO 7,5: se baila samba en Cremona. Gol de crack del brasileño, que se deshace de tres jugadores de la Cremonese y bate a Audero con clase. Este es el verdadero Dodô: ¿dónde había estado hasta ahora?
PONGRACIC 6: tras una primera parte perfecta, sufre la presión de la Cremonese en la segunda. El croata, a pesar de algunos fallos, se mantiene concentrado.
RANIERI 6,5: no es fácil frenar a Djuric, pero el ex capitán de la Viola lo hace sin ningún miedo. «¡No se pasa!» parecen gritar sus tacos sobre el césped del Zini. La certeza de esta defensa. (Desde el 88' FABBIAN SV)
GOSENS 6,5: destellos del auténtico Gosens. En un partido con sabor a final, no podía faltar la personalidad del alemán. No comete ningún error y demuestra estar en buena forma física. Cuánto ha echado de menos la Fiorentina a Robin. (Desde el 80' RUGANI SV)
MANDRAGORA 6,5: trabaja bien el balón, lo distribuye y juega siempre en vertical. Partido de gran personalidad para el centrocampista viola. (Desde el 75' NDOUR 6: fuerza física en el momento necesario)
FAGIOLI 6,5: se enfrenta a su pasado para hacerse con el presente. La Fiorentina le confía el balón y él lo mima como una mamá gallina con sus pollitos. Salvada providencial sobre la línea. Calidad, desde todos los puntos de vista.
BRESCIANINI 6: se integra bien y crea balones peligrosos con continuidad. Sin embargo, da la sensación de que puede hacer mucho, pero mucho más. ¿Es la actuación de esta noche un punto de partida?
PARISI 7,5: Fabiano Parisi, al despertarse una mañana de sueños agitados, se encontró transformado, en su cama, en un… extremo ofensivo. El exjugador del Empoli es el protagonista ideal de una novela de Kafka. De tímido lateral a extremo ofensivo: un jugador renacido. (Desde el minuto 80, FAZZINI SV)
PICCOLI 7: «Entonces estás sano», diría Checco Zalone. Movimiento de auténtico delantero y un gol, casi, de 27 millones. Quizás se empieza a ver la luz al final del túnel.
GUDMUNDSSON 6,5: el guion del partido del islandés es el mismo que en el encuentro contra el Rakow: insistente y luego, de repente, la chispa del campeón. Sin embargo, sigue siendo demasiado poco para quien quiere ser el número 10 de la Fiorentina. (Desde el 75' HARRISON SV).
VANOLI 7: fue idea suya alinear a Parisi arriba por la derecha, y ahora se lleva todo el mérito. Aunque con algunos momentos de sufrimiento, esta Fiorentina ha logrado salir del fango de la zona de descenso. Ahora le tocará a él mantenerla lo más lejos posible de ella.