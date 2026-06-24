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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

«Creer es mejor que no creer»: Christian Pulisic, listo para aportar, pese a su lesión, al perfecto inicio de la selección estadounidense en el Mundial

Analysis
C. Pulisic
USA
FEATURES
Turquía vs USA
Turquía
World Cup

El extremo estadounidense ha entrenado con sus compañeros esta semana tras perderse el último partido y medio por una lesión en la pantorrilla.

IRVINE, California -- «¿Puedo adivinar cuál será la primera pregunta?»

Christian Pulisic sonríe a la prensa en Irvine, de buen humor pese a las dificultades de las últimas dos semanas. Como había previsto, todos quieren hablar de eso. Así empieza la rueda de prensa con la pregunta para la que se preparó.

«¿Cómo te sientes?»

Físicamente me siento bien y mentalmente aún mejor. A pesar de la lesión que le limitó en el primer partido del Mundial y le mantuvo fuera del segundo, la estrella de la selección masculina de Estados Unidos está radiante. Podría haber sido una semana y media frustrante, pero Pulisic se muestra en paz.

¿Cómo no estarlo? El equipo ya está en la fase eliminatoria tras vencer a Paraguay y Australia, aunque Pulisic solo jugó 45 minutos. En ese tiempo brilló, pero una recaída en la pantorrilla lo marginó.

Tras la victoria ante Australia, una de las imágenes más recordadas fue la suya: con la camiseta de calentamiento aún puesta y sonriendo, se unió al público de Seattle para cantar «Country Roads». Si estaba molesto por no jugar, no lo mostró. Solo sintió alegría.

«Los Mundiales son muy especiales», afirma. «Ganar los dos primeros partidos y clasificar fue increíble. Luego ponen una canción que todos conocemos y se me pone la piel de gallina. Es divertido estar aquí, con este equipo, ya juegue o no.

«Sinceramente, es la mejor experiencia de mi vida y la estoy disfrutando al máximo».

Le gustaría aún más si pudiera jugar. Podría hacerlo el jueves contra Turquía, aunque solo el técnico Mauricio Pochettino decidirá si asume el riesgo. Pulisic asegura que, si le llaman, está listo.

«Obviamente, estoy emocionado», afirmó. «Jugar en el Mundial, después de perderme el último partido… Por supuesto que quiero formar parte del grupo. Quiero salir al campo e intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda».

Ya lo sentía así antes del duelo con Australia, pero no llegó a tiempo.

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La lesión inicial

    Desde que Pulisic fue sustituido en el primer partido del Mundial, se supo que ya arrastraba una pequeña lesión. Había recibido un golpe en la pantorrilla en un entrenamiento que le molestaba antes del partido. La pregunta siguiente no se hizo esperar: ¿Quién se lo había dado?

    «No lo diré», respondió riendo.

    Aun así, se sentía bien para enfrentar a Paraguay. Sin embargo, un defensa paraguayo le golpeó en la misma zona. Resistió todo el primer tiempo, preparó el primer gol y dio la asistencia del segundo, pero salió en el descanso.

    «En la primera parte me sentí bien», admitió, «pero luego lo noté. La adrenalina me ayudó. Era un golpe fuerte, un esguince, o como quieras llamarlo».

    La semana siguiente hizo entrenamientos adaptados, y todo el fútbol estadounidense se preguntó si jugaría ante Australia. Finalmente no actuó, aunque por poco, y vio desde el banquillo la victoria 2-0 que clasificó a Estados Unidos.

    «Sentí mucha emoción antes de ese partido», admitió, «pero lo importante era apoyar al equipo. Mis compañeros me lo pusieron fácil con otra victoria increíble. Jugaron de forma espectacular en la segunda parte y, sí, todo es más fácil cuando el equipo gana. Fue divertido animarles».

    La victoria en Seattle despejó la incertidumbre sobre el último partido de grupo, pero no mermó el deseo de Pulisic por regresar.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «He estado trabajando todos los días»

    Pulisic aclaró que su reciente ausencia no fue un descanso: “Dos semanas sin hacer nada suena loco; no he parado, he trabajado cada día”.

    «Dos semanas de descanso suena a locura», dijo. «No he estado de descanso; he estado trabajando todos y cada uno de los días».

    «Me siento bien», añadió. «Me he reincorporado al grupo en los últimos días, tengo ganas y, con suerte, podré aportar mi granito de arena mañana».

    La lógica indica que Pochettino no arriesgará a su mejor delantero en un partido intrascendente: ni Estados Unidos ni Turquía se juegan nada, y los riesgos superan los beneficios.

    De todas formas, la única razón para que Pulisic juegue sería recuperar algo de ritmo de cara a la fase eliminatoria. Eso, claro, depende de Pochettino, pero el jugador asegura que estará listo cuando le toque.

    «No creo que sea tiempo suficiente para perder el ritmo», afirma. «He tocado el balón todos los días; he trabajado mucho y he hecho un par de sesiones de entrenamiento. Me siento preparado».

    En las últimas semanas muchos compañeros han sido preguntados por su estado. Aunque no podían opinar sobre su forma física, afirmaron que, en general, Pulisic estaba bien. Él lo confirma.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    «Es un vínculo único»

    El ambiente en la concentración de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos es muy animado. Por eso Pulisic estaba radiante tras el partido contra Australia. Fue una alegría ver a sus compañeros cumplir su cometido y celebrarlo juntos después.

    «Disfruté simplemente de estar en la banda, rodeado del equipo», comentó. «Quería estar allí, seguir viviendo ese partido del Mundial. Obviamente, no podría estar más feliz ni más orgulloso de cómo los chicos han gestionado toda la situación. Tenía fe en ellos, sabía que lo conseguirían. Es un equipo genial del que formar parte, y simplemente disfruté de la experiencia».

    Este Mundial es diferente: con más equipos hay más tiempo entre partidos, así que disfrutan de momentos de calma con los compañeros, la familia y hasta con Pochettino.

    «Sin duda aprende mucho», dijo Pulisic sobre los nuevos «americanismos» de su entrenador. «La cultura estadounidense es muy singular. A veces alguien usa jerga en una reunión y él pone cara de “¿Eh?”; me divierte.

    Ayer entré en su oficina y estaba escuchando música country. Es divertido, pero también comparte su cultura argentina; el cuerpo técnico nos enseña cosas de allí. Es un vínculo único en el grupo».

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    «Podemos hacerlo»

    Ganar mantiene alta la moral.

    Para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, el Mundial ha empezado casi a la perfección, aunque el torneo no haya sido tan impecable para su mayor estrella. Christian Pulisic asegura que no le preocupa, sobre todo porque aún quedan pruebas más importantes, empezando por el último partido de la fase de grupos del jueves contra Turquía. En el contexto general, el partido quizá no cambie gran cosa. Sin embargo, dentro de la concentración de Estados Unidos el partido sigue siendo importante, pues buscan mantener su racha y su ánimo.

    «Cuando ganas el último partido, afrontas el siguiente con un plus, con buenas sensaciones», afirmó. «Esa mentalidad ganadora se te queda grabada. La quieres para las eliminatorias. Te sentirás mejor con una victoria, así que daremos todo para conseguirla.

    «Es una oportunidad increíble. No necesitamos ganar, pero es un partido del Mundial y todos queremos dar lo mejor».

    Si se repite, la confianza crecerá. Pochettino y la selección ya han hecho que el mundo se pregunte «¿por qué no?», y esa duda se reforzaría con otra victoria. Da igual quién juegue el jueves: el objetivo es mantener esa fe.

    «Siempre creo que todo es posible», añadió Pulisic. «No necesitamos un milagro para llegar lejos. Tenemos un buen equipo y podemos hacerlo. Las cosas deben salir bien, como para todos. Creo que creer es mejor que no creer».

    Habrá más preguntas, y Pulisic está listo, física y mentalmente, para seguir aportando.

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