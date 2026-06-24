«Creer es mejor que no creer»: Christian Pulisic, listo para aportar, pese a su lesión, al perfecto inicio de la selección estadounidense en el Mundial

IRVINE, California -- «¿Puedo adivinar cuál será la primera pregunta?»

Christian Pulisic sonríe a la prensa en Irvine, de buen humor pese a las dificultades de las últimas dos semanas. Como había previsto, todos quieren hablar de eso. Así empieza la rueda de prensa con la pregunta para la que se preparó.

«¿Cómo te sientes?»

Físicamente me siento bien y mentalmente aún mejor. A pesar de la lesión que le limitó en el primer partido del Mundial y le mantuvo fuera del segundo, la estrella de la selección masculina de Estados Unidos está radiante. Podría haber sido una semana y media frustrante, pero Pulisic se muestra en paz.

¿Cómo no estarlo? El equipo ya está en la fase eliminatoria tras vencer a Paraguay y Australia, aunque Pulisic solo jugó 45 minutos. En ese tiempo brilló, pero una recaída en la pantorrilla lo marginó.

Tras la victoria ante Australia, una de las imágenes más recordadas fue la suya: con la camiseta de calentamiento aún puesta y sonriendo, se unió al público de Seattle para cantar «Country Roads». Si estaba molesto por no jugar, no lo mostró. Solo sintió alegría.

«Los Mundiales son muy especiales», afirma. «Ganar los dos primeros partidos y clasificar fue increíble. Luego ponen una canción que todos conocemos y se me pone la piel de gallina. Es divertido estar aquí, con este equipo, ya juegue o no.

«Sinceramente, es la mejor experiencia de mi vida y la estoy disfrutando al máximo».

Le gustaría aún más si pudiera jugar. Podría hacerlo el jueves contra Turquía, aunque solo el técnico Mauricio Pochettino decidirá si asume el riesgo. Pulisic asegura que, si le llaman, está listo.

«Obviamente, estoy emocionado», afirmó. «Jugar en el Mundial, después de perderme el último partido… Por supuesto que quiero formar parte del grupo. Quiero salir al campo e intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda».

Ya lo sentía así antes del duelo con Australia, pero no llegó a tiempo.