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«¡Cree que lo van a destituir!»: Un experto en lenguaje corporal detecta cuatro señales preocupantes en Michael Carrick en el Manchester United
Detectadas señales de alarma en la actitud de Carrick
Carrick se encuentra bajo un enorme escrutinio mientras su equipo atraviesa una racha de resultados históricamente mala. Tras el decepcionante empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, el experto en lenguaje corporal Darren Stanton ha señalado varios indicios físicos que sugieren que el entrenador está cerca de llegar al límite.
Stanton, exdetective de policía, señaló que Carrick parece sometido a una presión extrema e identificó cuatro «señales de alarma» concretas en sus recientes apariciones públicas. «En primer lugar, vemos que se encoge de un solo hombro, lo que denota una falta total de confianza en lo que dice cuando habla de que ciertas fases del partido fueron mejores. No cree realmente en lo que está diciendo», explicó el experto a The Sun.
Además, Stanton citó las arrugas marcadas en la frente de Carrick como señal de angustia, ansiedad y creciente frustración. También observó que apretaba los labios con fuerza, un gesto que interpretó como un esfuerzo consciente por contener lo que realmente siente sobre la situación actual del club.
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El lenguaje corporal de Carrick denota incomodidad
El último indicio significativo mencionado fue un gesto con el que Carrick intentaba tranquilizarse: sacar la lengua. Stanton lo comparó con una conducta de autorregulación frecuente en niños pequeños que se sienten incómodos en su entorno.
«Sacar la lengua es un gesto para tranquilizarse que vemos en niños muy pequeños cuando se sienten descontentos e incómodos en una situación. Carrick también se siente muy incómodo en este momento con su trabajo y con cómo le están yendo las cosas», explicó Stanton.
También señaló que Carrick parecía pálido y sudaba de forma evidente, lo que, según él, sugería una respuesta fisiológica de «huida»: el instinto del entrenador sería alejarse todo lo posible de la situación estresante en Old Trafford.
Persisten las dificultades sobre el terreno de juego
Los problemas tácticos y psicológicos señalados por los expertos se han traducido en una serie de resultados desalentadores para el Manchester United. En el duelo ante el Tottenham, el United parecía tener el partido a su favor cuando Bryan Mbeumo marcó en el minuto 73. Poco después, Rodrigo Bentancur, del Tottenham, fue expulsado.
Sin embargo, pese a jugar con uno más, el equipo de Carrick se replegó y permitió que Dominic Solanke empatara de cabeza en el tiempo añadido. Esta incapacidad para asegurar la victoria se ha convertido en una constante: el equipo no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos en los que terminó con superioridad numérica. El ambiente se ha vuelto tóxico y los aficionados abuchearon con fuerza al equipo tanto al descanso como tras el pitido final.
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El Manchester United firma su peor arranque en 40 años
Las estadísticas de la temporada actual del United son motivo de preocupación para la directiva. El club solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos de la Premier League, su peor inicio de temporada en la máxima categoría en cuatro décadas. Carrick, que en un principio revitalizó la plantilla como sustituto interino de Ruben Amorim, está comprobando que el cargo permanente resulta mucho más exigente.
Aunque logró una excelente racha de 39 puntos en 17 partidos al final de la pasada temporada, ese impulso ha desaparecido por completo y el club ocupa ahora la duodécima posición en la tabla.
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