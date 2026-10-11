Carrick afronta una enorme presión mientras su equipo atraviesa una racha de resultados históricamente mala. Tras el decepcionante empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, Darren Stanton, experto en lenguaje corporal, ha señalado varios indicios físicos que sugieren que el entrenador está cerca de llegar al límite.

Stanton, antiguo detective de policía, señaló que Carrick parece estar sometido a una presión extrema e identificó cuatro «señales de alarma» concretas en sus recientes apariciones públicas. «En primer lugar, vemos que se encoge de un solo hombro, lo que denota una falta total de confianza en lo que dice cuando habla de que ciertos aspectos del juego han mejorado. No cree realmente en lo que está diciendo», explicó el experto a OLBG.

Además, las arrugas en la frente de Carrick se citaron como indicio de angustia, ansiedad y una frustración creciente. Stanton también observó que apretaba los labios con fuerza, algo que interpretó como un esfuerzo consciente por contener lo que realmente siente sobre la situación actual del club.