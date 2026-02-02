¿CR7 a Hollywood? Instan a Cristiano Ronaldo a fichar por la MLS y preparar su transición al cine

Mientras crecen los rumores que vinculan al delantero de 41 años con un sorprendente traslado a Norteamérica antes del Mundial 2026, el Dr. Rob Wilson, Profesor de Finanzas Deportivas Aplicadas en UCFB, asegura que un movimiento de este tipo tendría poco sentido desde un punto de vista estrictamente deportivo o financiero. En conversación con Action Network, Wilson explicó que Ronaldo está tan consolidado en Medio Oriente que un traspaso convencional podría incluso perjudicar su marca. Sin embargo, señaló una excepción fascinante que podría cambiar por completo la ecuación: el cine.

Wilson sostiene que, aunque un traslado por motivos futbolísticos no sería lógico, un cambio estratégico a Estados Unidos con la intención de iniciar una segunda carrera en el entretenimiento podría ser una jugada maestra. Su atractivo físico y su perfil global lo convierten en un candidato ideal para una carrera post-fútbol en Hollywood.

"Sería diferente si Ronaldo pudiera dar el salto a Hollywood", afirmó Wilson, destacando que este camino es totalmente distinto al de un traspaso normal. "Es lo suficientemente carismático, y las estrellas icónicas del cine y el entretenimiento ganan mucho más que los deportistas, así que sería un movimiento realmente interesante."