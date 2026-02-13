Getty Images Sport
¡CR7 está de vuelta! Cristiano Ronaldo regresa al Al-Nassr tras la protesta de la Liga Profesional Saudí
Ronaldo ausente tras protestar contra el PIF
La última aparición de Ronaldo fue el 30 de enero, cuando fue uno de los goleadores junto a Mohamed Simakan y Kingsley Coman en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Kholood. Desde entonces, se ha perdido los últimos tres partidos, aunque el equipo de Jorge Jesus ha funcionado bien sin el cinco veces ganador del Balón de Oro, consiguiendo tres victorias sin encajar ningún gol.
Se cree que la antigua estrella del Real Madrid y del Manchester United se ha sentido frustrada por la aparente falta de apoyo del PIF en Arabia Saudí, ya que su equipo solo ha podido ver cómo Karim Benzema abandonaba el Al-Ittihad para fichar por el Al-Hilal, que actualmente ocupa el primer puesto de la Liga Profesional Saudí.
Volvió a los entrenamientos con relativa rapidez y pronto surgieron informes que afirmaban que su regreso a la selección para los partidos estaba al caer. Ese parece ser el caso, ya que Fabrizio Romano informa de que Ronaldo estará disponible cuando el Al-Nassr se enfrente al Al-Fateh el sábado.
CR7 vuelve a la convocatoria para el partido del sábado.
El internacional portugués parece dispuesto a reunirse con Coman, Joao Félix y Sadio Mané en la plantilla del Al-Nassr, tras poner fin a sus protestas.
Ronaldo ha recibido recientemente el apoyo de su antiguo compañero en el Madrid Toni Kroos, quien ha declarado: «La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, y ahora faltan al respeto al hombre que la ha puesto en el mapa mundial. Si Cristiano se marcha mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí».
La Liga Profesional Saudí no se mostró tan comprensiva, y en su comunicado se podía leer: «La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas.
Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.
Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club».
El Al-Nassr necesita desesperadamente una victoria en la reñida lucha por el título.
El regreso del jugador de 41 años supone un impulso innegable para el Al-Nassr, incluso aunque el equipo se encuentre en medio de una racha de siete victorias consecutivas. Ronaldo ha marcado 17 goles en la Liga Profesional Saudí esta temporada, solo superado por Ivan Toney y Julian Quinones, con 20 y 18 goles respectivamente.
La victoria este fin de semana es imprescindible para Ronaldo y compañía. Actualmente ocupan el tercer puesto de la clasificación, pero pueden subir al segundo, a solo un punto del Al-Hilal, si consiguen la victoria en Maydan Tamweel Al-Oula.
El Al-Hilal jugó el viernes y venció al Al-Ettifaq por 2-0 gracias a los goles de Mohamed Kanno y Salem Al-Dawsari.
Ronaldo reanuda su búsqueda de los 1000 goles en su carrera
Ahora, Ronaldo volverá a centrarse en su objetivo de marcar 1000 goles profesionales antes de retirarse. Su último tanto le ha llevado a alcanzar los 961, por lo que solo le faltan 39 para llegar a las cuatro cifras. Querrá conseguir una buena parte de ese total durante lo que queda de temporada con el Al-Nassr, pero aún está por ver si Ronaldo seguirá en el club saudí o buscará un último reto en otro lugar después de todo este drama fuera del campo.
