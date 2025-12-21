Revelado: El costo de poseer el césped de Inter Miami pisado por Lionel Messi mientras los ganadores de la MLS Cup se unen a la tendencia de vender césped antes de mudarse a un nuevo estadio en 2026

El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones fue seducido a los Estados Unidos por David Beckham y compañía después de convertirse en agente libre en el Paris Saint-Germain. Había pasado dos temporadas en Francia tras cortar lazos de toda la vida con los gigantes de La Liga, el Barcelona.

La familia Messi no disfrutó los mejores momentos en el Parque de los Príncipes, pero se asentó rápidamente en el sur de Florida. La gloria de la Leagues Cup se saboreó a pocas semanas de unirse a los Herons, mientras que el Supporters’ Shield se reclamó en 2024 con un récord de puntos.

El Inter Miami alcanzó el premio máximo en 2025, al levantar la MLS Cup, con Lionel Messi ganando la Bota de Oro mientras se convertía en el primer hombre en recoger premios consecutivos de MVP.