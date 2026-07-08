Según Foot Mercato, el fichaje definitivo del francés por la Juventus se ha complicado y varios clubes podrían aprovecharlo. Entre ellos está el BVB, que sigue a Kolo Muani.
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¡Costó 95 millones de euros! El BVB podría fichar a una exestrella de la Bundesliga
El delantero pasó la segunda vuelta de la pasada temporada cedido en la Juve. Marcó diez goles en 22 partidos y dejó buena impresión. Al parecer, quiere quedarse en Turín, y la Juve no se opone. El PSG deseaba complacerlo y facilitar su fichaje por el campeón de la Serie A.
Sin embargo, el PSG pide 40 millones de euros, cantidad que la Juve no quiere pagar, por lo que la operación peligra. Al parecer, al club parisino «se le está acabando la paciencia». También se planteó una opción de compra con obligación de compra posterior.
Mientras, Borussia Dortmund, Aston Villa y Crystal Palace podrían aprovechar la situación.
- Getty Images Sport
¿Posible fichaje estrella para el BVB? Randal Kolo Muani tiene contrato con el PSG hasta 2028.
El BVB podría vender al extremo Karim Adeyemi (24) este verano: su contrato vence en 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas.
Además, siguen los rumores sobre la marcha del goleador Serhou Guirassy (30), vinculado desde hace semanas con el Fenerbaçe gracias a una cláusula de rescisión. En las últimas semanas ha sonado Fisnik Asllani (23), del TSG Hoffenheim, como opción para la delantera de Niko Kovac (54).
Kolo Muani conoce bien la Bundesliga. Llegó gratis al Eintracht Fráncfort en 2022, marcó 16 goles en 36 partidos, y un año después el PSG lo fichó por 95 millones de euros. Sin embargo, en el plantel repleto de estrellas de Luis Enrique (56), el versátil delantero no cumplió las expectativas y no se hizo con la titularidad.
En enero de 2025 fue cedido a la Juventus; la temporada anterior jugó, sin mucho éxito, cedido al Tottenham. Su contrato en París vence en 2028, y se le considera candidato a la venta.
Los fichajes más caros del BVB
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Stade Rennes 2016 35,5 millones de euros Sébastien Haller Delantero Ajax de Ámsterdam 2022 31 millones de euros Mats Hummels Defensa FC Bayern 2019 30,5 millones de euros Jobe Bellingham Centrocampista AFC Sunderland 2025 30,5 millones de euros Jude Bellingham Centrocampista Birmingham City 2020 30,15 millones de euros
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