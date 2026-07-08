El BVB podría vender al extremo Karim Adeyemi (24) este verano: su contrato vence en 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas.

Además, siguen los rumores sobre la marcha del goleador Serhou Guirassy (30), vinculado desde hace semanas con el Fenerbaçe gracias a una cláusula de rescisión. En las últimas semanas ha sonado Fisnik Asllani (23), del TSG Hoffenheim, como opción para la delantera de Niko Kovac (54).

Kolo Muani conoce bien la Bundesliga. Llegó gratis al Eintracht Fráncfort en 2022, marcó 16 goles en 36 partidos, y un año después el PSG lo fichó por 95 millones de euros. Sin embargo, en el plantel repleto de estrellas de Luis Enrique (56), el versátil delantero no cumplió las expectativas y no se hizo con la titularidad.

En enero de 2025 fue cedido a la Juventus; la temporada anterior jugó, sin mucho éxito, cedido al Tottenham. Su contrato en París vence en 2028, y se le considera candidato a la venta.