Con tres años de retraso, Álvarez podría llegar por fin a la Bundesliga. El plan del presidente del Colonia, Thomas Kessler, y del responsable de la plantilla, Tim Steidten, para ficharlo se está mostrando «difícil», pero el jugador está «abierto a un traspaso inmediato».

Steidten ya lo fichó para los Hammers entre 2023 y 2026, cuando era su director técnico. En Colonia buscan un sucesor para el mediocampista y capitán Eric Martel, quien fichó por el Mainz 05. Parece factible una nueva cesión del mexicano.

West Ham ya no contaba con él la temporada pasada: cedido en el F. C. Estambul, se perdió el resto del curso desde febrero por una operación de tobillo.