Costacurta: "El Milan se ha movido bien, pero el nuestro era el que más gastaba en Europa"

LA CHAMPIONS

"El PSG es el equipo más fuerte que hay en Europa y quizá en el mundo de los últimos dos años. Luis Enrique hace que los jugadores den el cien por cien. Veo a jugadores sensacionales como Dembelé, Barcola, Doué correr como locos y entiendo que creen de verdad ciegamente en su entrenador. ¿Cuándo volveremos a ver a un equipo italiano ganar la Champions? Es solo una cuestión de inversiones, pero dominar como en 2003, con tres equipos italianos en semifinales, creo que no volverá a suceder nunca. Puede pasar que algún club italiano vuelva a luchar en la élite, como le ha sucedido al Inter, pero no antes de seis o siete años. Ahora mismo hay al menos siete equipos más fuertes que el Inter: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça y Real».





LAS DECISIONES DE LA SELECCIÓN

"¿Mancini? Creo que la mejor solución era Conte. En el momento en que fue elegido Maldini, yo era muy optimista porque él y Leonardo se complementan y ven cosas que nosotros no vemos. En Pirlo veo cosas que otros no tienen, si fue elegido por ellos había algo que nosotros no veíamos. Yo les habría dado confianza y habría seguido con Paolo y Leo, pero conozco a Malagò y sé que sabe sacar lo mejor de sí mismo".



