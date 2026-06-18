En el Mundial 2026 surge otro caso Partey: el excentrocampista del Atlético de Madrid, Arsenal y Ghana no jugó contra Panamá porque Canadá no le autorizó la entrada debido a un proceso judicial por agresión sexual. El delantero marfileño Elye Wahi corrió la misma suerte y no pudo unirse a su selección para enfrentar a Alemania. Sin embargo, el 18 de junio llegó el giro inesperado: se tramitó el documento necesario y el atacante finalmente podrá jugar.
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Costa de Marfil tiene su propio caso «Thomas Partey»: Elye Wahi, investigado por amaño de partidos, jugará ante Alemania en Canadá. ¿Qué ocurrió?
WAHI DETENIDO
La Federación de Fútbol de Costa de Marfil, citando informaciones de The Athletic, informó que al delantero del Eintracht de Fráncfort —cedido la pasada temporada al Niza— se le denegó el visado para entrar en Canadá, donde el sábado se enfrentaría a Alemania en Toronto, debido a una investigación por presunto amaño de partidos. La Federación de Costa de Marfil aclaró: «Hasta la fecha no se le ha notificado oficialmente ningún procedimiento en su contra. Elye Wahi sigue siendo una pieza importante de la selección nacional de Costa de Marfil».
QUÉDATE EN ESTADOS UNIDOS
Por este motivo, Wahi, titular en el debut de Costa de Marfil ante Ecuador, tuvo que quedarse en la sede del equipo en Estados Unidos, mientras sus compañeros viajaban a Canadá para enfrentar a Alemania el sábado.
Sin embargo, por la tarde obtuvo el visado para entrar en Canadá y se unirá a su selección para el partido contra Alemania. La situación se desbloqueó tras un documento enviado por la Fiscalía de Marsella a las autoridades canadienses, que autorizaron su entrada.