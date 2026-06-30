COSTA DE MARFIL-NORUEGA





COSTA DE MARFIL

Fofana 6: no pudo hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa ni ante el remate a puerta vacía de Haaland.





Doué 5,5: poco activo, extraño en él.





Kossounou 5,5: Haaland es un rival complicado y apenas le crea problemas, hasta la última jugada, en la que se deja llevar por el balón y se olvida de él en el área.





Agbadou 5: principal responsable del segundo gol noruego; pierde de vista a Haaland, y eso es imperdonable.





Konan 5,5: lateral incisivo por la izquierda, pero superado por Berg en la acción clave. (en el 90'+3' entra Touré, sin puntuación)





Kessie 6: se ofrece en fase ofensiva, mantiene el equilibrio como un auténtico metrónomo, pero apenas logra incidir en el juego.





Sangaré 6: evita el segundo de Haaland y luego cubre.





Oulai 5: corre sin rumbo, indeciso entre defensa y ataque. (del 61' Diallo 7,5: saca bajo la línea el segundo de Heggem y, acto seguido, dribla a medio rival y marca el 1-1. Segundo gol en el Mundial para el ex del Atalanta. ¿Por qué no jugó antes?)





Y. Diomande 6: técnica y velocidad, peligro constante, aunque brilla a ratos. (desde el 90'+3' Guessand s. n.)





Bonny 5: debería ser la punta de lanza, pero pasa desapercibido; el delantero del Inter cierra un Mundial decepcionante. (desde el 61' Wahi 5,5: nerviosismo y energía, pero en el área no se nota)





Pepe 6,5: recupera nivel, aporta regates y desborde, pero falla el empate ante Nyland; se reactiva con Diallo y participa en el 1-1. (desde el 87' Diakite s. n.)





Sel. Faé 6: su equipo intenta construir, recibe el primer golpe y, tras bajar el ritmo en la segunda parte, iguala gracias a Diallo. ¿Por qué no fue titular? Se merece un aprobado por su casi hazaña.







