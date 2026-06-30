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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Costa de Marfil-Noruega, las valoraciones de CM: mal Bonny, Haaland imparable, Diallo, un fenómeno

Noruega
Ivory Coast
Ivory Coast vs Noruega
World Cup

Las valoraciones del partido de dieciseisavos de final entre los escandinavos de Solbakken y los marfileños de Fae.

COSTA DE MARFIL-NORUEGA


COSTA DE MARFIL

Fofana 6: no pudo hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa ni ante el remate a puerta vacía de Haaland.


Doué 5,5: poco activo, extraño en él.


Kossounou 5,5: Haaland es un rival complicado y apenas le crea problemas, hasta la última jugada, en la que se deja llevar por el balón y se olvida de él en el área.


Agbadou 5: principal responsable del segundo gol noruego; pierde de vista a Haaland, y eso es imperdonable.


Konan 5,5: lateral incisivo por la izquierda, pero superado por Berg en la acción clave. (en el 90'+3' entra Touré, sin puntuación)


Kessie 6: se ofrece en fase ofensiva, mantiene el equilibrio como un auténtico metrónomo, pero apenas logra incidir en el juego.


Sangaré 6: evita el segundo de Haaland y luego cubre.


Oulai 5: corre sin rumbo, indeciso entre defensa y ataque. (del 61' Diallo 7,5: saca bajo la línea el segundo de Heggem y, acto seguido, dribla a medio rival y marca el 1-1. Segundo gol en el Mundial para el ex del Atalanta. ¿Por qué no jugó antes?)


Y. Diomande 6: técnica y velocidad, peligro constante, aunque brilla a ratos. (desde el 90'+3' Guessand s. n.)


Bonny 5: debería ser la punta de lanza, pero pasa desapercibido; el delantero del Inter cierra un Mundial decepcionante. (desde el 61' Wahi 5,5: nerviosismo y energía, pero en el área no se nota)


Pepe 6,5: recupera nivel, aporta regates y desborde, pero falla el empate ante Nyland; se reactiva con Diallo y participa en el 1-1. (desde el 87' Diakite s. n.)


Sel. Faé 6: su equipo intenta construir, recibe el primer golpe y, tras bajar el ritmo en la segunda parte, iguala gracias a Diallo. ¿Por qué no fue titular? Se merece un aprobado por su casi hazaña.



  • NORUEGA

    Nyland 7: muy seguro; apenas le faltó blocar un disparo de Diallo y, al final, salvó a su equipo con una gran parada a falta del ex del Atalanta.


    Pedersen 5,5: cómplice del error que propició el empate marfileño, se dejó atrapar por Diallo y luego le dejaron pasar. (desde el 83' Aursnes, sin nota)


    Ajer 5,5: se arriesga a la amarilla ante Diomandé, sufre con los delanteros marfileños y falla en el gol de Diallo.


    Heggem 6: peligroso en ataque, sufre con la velocidad de Pepe y Diallo. Pudo marcar el segundo tras un córner; más seguro ofensivamente que en defensa.


    Möller Wolfe 6,5: defiende y se proyecta al ataque; en los últimos minutos despeja con eficacia un balón bombeado dentro del área que podría haber supuesto el empate de Costa de Marfil.


    Odegaard 6: asiste a Nusa para el 1-0, pero parece nervioso y poco implicado.


    Berg 7: apenas se le ve hasta el 87’, pero si Noruega avanza a octavos es sobre todo mérito suyo, con la incursión y el centro que dan lugar al gol de Haaland.


    Berge 6: solidez y combatividad en el centro del campo, que es lo que le pide Solbakken.


    Sorloth 5: se abre a las bandas para crear peligro, ofrece un par de remates de cabeza interesantes, pero infructuosos. Aporta poco. (A partir del minuto 71, Bobb 6,5: inspira la jugada que da lugar al centro de Berg y al gol de la victoria de Haaland. Imprescindible)


    Haaland 7,5: sonríe durante el himno, como los predestinados, porque quizá ya sabe cómo va a acabar todo. En la primera parte fue un peligro constante y rozó el segundo tras el gol de Nusa; en la segunda desapareció. Reapareció en el 87’, cuando, libre en el área, castigó a Costa de Marfil con su quinto tanto y dio la victoria a Brasil. Es inevitable: tarde o temprano, sabes que va a marcar.


    Nusa 7: marca un golazo con efecto y se marcha pronto tras una amarilla innecesaria. (Desde el 71’, Schjelderup 6: aporta energía en la presión final).


    Seleccionador Solbakken 6,5: en la primera parte, sus jugadores no estuvieron a la altura hasta el gol de Nusa; en la segunda, las cosas mejoraron, pero Costa de Marfil logró el empate. En los últimos minutos, como siempre, dio las gracias al crack que el destino le ha regalado, pero en el regreso de Noruega a los octavos de final de un Mundial, 28 años después, también está su huella.

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