Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Costa de Marfil-Noruega, las valoraciones de CM: Haaland, imparable; Diallo, un fenómeno. Mal partido de Bonny

Noruega
Ivory Coast
Ivory Coast vs Noruega
World Cup

Las valoraciones del partido de dieciseisavos de final entre los escandinavos de Solbakken y los marfileños de Fae.

COSTA DE MARFIL-NORUEGA


COSTA DE MARFIL


Fofana no puede hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa


Doué


Kossounou


Agbadou


Konan 6,5: amenaza por la izquierda


Kessie: activo en ataque


Sangaré evita que Haaland doble la ventaja.


Oulai 5: corre en defensa y ataque, pero suele mostrarse indeciso y no incide en ninguna fase. (desde el 61’,Diallo 7,5: saca un balón bajo la línea de gol, tarea para la que entró, y luego dribla a medio rival y marca el 1-1. Segundo tanto en el Mundial para el ex del Atalanta, clave para su equipo


Y. Diomande 6: técnica y velocidad; peligro constante, aunque intermitente.


Bonny 5: Debería ser la referencia ofensiva, pero apenas se le ve y sus compañeros lo abandonan. Mundial decepcionante. (desde el 61’, Wahi


Pepe 6,5: recupera nivel, aporta regates y creatividad, pero falla el empate ante Nyland y solo con Diallo encuentra apoyo para el 1-1. (desde el 87' Diakite s.n.)


Seleccionador Faé 6,5: su equipo intenta construir el juego, pero recibe el primer disparo. En la segunda parte baja el ritmo, aunque logra el empate gracias a la entrada de Diallo, un jugador imprescindible.



  • NORUEGA

    Nyland 6: muy bien ante Pepe; apenas rozó el balón en la jugada de Diallo.


    Pedersen (sustituido por Aursnes en el 83)


    Ajer 5,5: se arriesga a una amarilla ante Diomandé y sufre con los delanteros marfileños.


    Heggem 6: peligroso en ataque, sufre con el ritmo de Pepe y Diallo y casi marca el segundo en un balón parado.


    Møller Wolfe


    Odegaard 6: le da a Nusa el pase que pone a Noruega por delante


    Berg


    Berge


    Sorloth 5: se abre a las bandas para crear peligro, remata de cabeza con peligro pero sin acierto. Poco incisivo. (desde el 71’, Bobb


    Haaland 5: sonríe en el himno, como los elegidos. En la primera parte es un peligro constante y casi marca el segundo; en la segunda desaparece.


    Nusa 7: se inventa el tiro con efecto que cambia el partido, un gol de crack. Luego recibe una amarilla tonta y sale pronto. (desde el 71', Schjelderup


    El entrenador Solbakken: primer tiempo por debajo del nivel hasta el gol de Nusa

    • Anuncios