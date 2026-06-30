COSTA DE MARFIL-NORUEGA





COSTA DE MARFIL





Fofana no puede hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa





Doué





Kossounou





Agbadou





Konan 6,5: amenaza por la izquierda





Kessie: activo en ataque





Sangaré evita que Haaland doble la ventaja.





Oulai 5: corre en defensa y ataque, pero suele mostrarse indeciso y no incide en ninguna fase. (desde el 61’,Diallo 7,5: saca un balón bajo la línea de gol, tarea para la que entró, y luego dribla a medio rival y marca el 1-1. Segundo tanto en el Mundial para el ex del Atalanta, clave para su equipo





Y. Diomande 6: técnica y velocidad; peligro constante, aunque intermitente.





Bonny 5: Debería ser la referencia ofensiva, pero apenas se le ve y sus compañeros lo abandonan. Mundial decepcionante. (desde el 61’, Wahi





Pepe 6,5: recupera nivel, aporta regates y creatividad, pero falla el empate ante Nyland y solo con Diallo encuentra apoyo para el 1-1. (desde el 87' Diakite s.n.)





Seleccionador Faé 6,5: su equipo intenta construir el juego, pero recibe el primer disparo. En la segunda parte baja el ritmo, aunque logra el empate gracias a la entrada de Diallo, un jugador imprescindible.







