COSTA DE MARFIL-NORUEGA
COSTA DE MARFIL
Fofana no puede hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa
Doué
Kossounou
Agbadou
Konan 6,5: amenaza por la izquierda
Kessie: activo en ataque
Sangaré evita que Haaland doble la ventaja.
Oulai 5: corre en defensa y ataque, pero suele mostrarse indeciso y no incide en ninguna fase. (desde el 61’,Diallo 7,5: saca un balón bajo la línea de gol, tarea para la que entró, y luego dribla a medio rival y marca el 1-1. Segundo tanto en el Mundial para el ex del Atalanta, clave para su equipo
Y. Diomande 6: técnica y velocidad; peligro constante, aunque intermitente.
Bonny 5: Debería ser la referencia ofensiva, pero apenas se le ve y sus compañeros lo abandonan. Mundial decepcionante. (desde el 61’, Wahi
Pepe 6,5: recupera nivel, aporta regates y creatividad, pero falla el empate ante Nyland y solo con Diallo encuentra apoyo para el 1-1. (desde el 87' Diakite s.n.)
Seleccionador Faé 6,5: su equipo intenta construir el juego, pero recibe el primer disparo. En la segunda parte baja el ritmo, aunque logra el empate gracias a la entrada de Diallo, un jugador imprescindible.