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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Costa de Marfil-Noruega: Bonny flojo, Haaland imparable, Diallo fenómeno

Noruega
Ivory Coast
Ivory Coast vs Noruega
World Cup

Las valoraciones del partido de dieciseisavos de final entre los escandinavos de Solbakken y los marfileños de Fae.

COSTA DE MARFIL-NORUEGA


COSTA DE MARFIL


Fofana 6: no pudo hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa ni ante el remate a puerta vacía de Haaland.


Doué 5,5: poco activo, lo que sorprende porque es su mayor virtud.


Kossounou 5,5: Haaland es un rival complicado y apenas le crea problemas, hasta la última jugada, en la que se deja llevar por el balón y se olvida de él en el área.


Agbadou 5: principal responsable del segundo gol noruego; pierde de vista a Haaland, y eso es imperdonable.


Konan 5,5: amenaza por la izquierda y empuje, pero Berg le supera en la jugada decisiva. (en el 90'+3' entra Touré, sin nota)


Kessie 6: se ofrece en fase ofensiva, mantiene el equilibrio como un auténtico metrónomo, pero apenas logra incidir en el juego.


Sangaré 6: evita el segundo de Haaland y luego cubre.


Oulai 5: corre entre defensa y ataque sin decidirse, y al final no incide en ninguna fase. (a partir del 61' Diallo 7,5: salva sobre la línea el segundo gol de Heggem y, acto seguido, dribla a medio rival y marca el empate. Segundo tanto en el Mundial para el ex del Atalanta, clave para su equipo. ¿Por qué se quedó fuera?)


Y. Diomande 6: técnica y velocidad, peligro constante, aunque brilla a ratos. (desde el 90'+3' Guessand s. n.)


Bonny 5: debería ser la punta de lanza, pero se le ve poco y sus compañeros lo dejan solo. Cierra un Mundial decepcionante. (desde el 61' Wahi 5,5: nerviosismo y energía, pero en el área pasa desapercibido)


Pepe 6,5: recupera nivel, aporta desborde y crea peligro, aunque falla el empate ante Nyland y solo con Diallo encuentra apoyo. (desde el 87' Diakite sinnota)


Sel. Faé 6: su equipo intenta construir, recibe el primer disparo y sufre. En la segunda parte baja el ritmo, pero iguala gracias a Diallo, quien no podía quedarse fuera. ¿Por qué no fue titular? Se lleva un aprobado por la reacción.



  • NORUEGA

    Nyland 7: muy seguro ante Pepe; apenas le supera Diallo, y en el final salva el tiro libre del ex del Atalanta.


    Pedersen 5,5: cómplice del error que propició el empate de Costa de Marfil, se dejó atrapar por Diallo y luego le dejaron pasar. (desde el 83' Aursnes, sin nota)


    Ajer 5,5: se arriesga a la amarilla ante Diomandé, sufre con los delanteros marfileños y falla en el gol de Diallo.


    Heggem 6: peligroso en ataque, sufre con la velocidad de Pepe y Diallo. Pudo marcar el segundo en un balón parado; más seguro ofensivamente que en defensa.


    Möller Wolfe 6,5: defiende y se proyecta al ataque; en los últimos minutos despeja con eficacia un balón bombeado dentro del área que podría haber supuesto el empate de Costa de Marfil.


    Odegaard 6: asiste a Nusa para abrir el marcador, pero parece nervioso y poco implicado.


    Berg 7: apenas se le ve hasta el 87’, pero si Noruega avanza a octavos es sobre todo mérito suyo, con la incursión y el centro que dan lugar al gol de Haaland.


    Berge 6: solidez y lucha en el medio.


    Sorloth 5: se abre a las bandas para crear peligro, ofrece un par de remates de cabeza interesantes, pero sin éxito. Poco impacto. (A partir del 71’, Bobb 6,5: inspira la jugada que culmina con el centro de Berg y el gol de Haaland. Imprescindible)


    Haaland 7,5: sonríe durante el himno, como los predestinados, porque quizá ya sabe cómo va a acabar todo. En la primera parte fue un peligro constante y rozó el segundo tras el gol de Nusa; en la segunda desapareció. Reapareció en el 87’, cuando, solo en el área, marcó su quinto tanto y dio la victoria a Noruega. Es inevitable: tarde o temprano, sabe que va a gol.


    Nusa 7: inventa el disparo con efecto que cambia el partido, un gol de crack. Luego ve una amarilla tonta y se marcha pronto. (Desde el 71’, Schjelderup 6: entra con energía y ayuda en la presión final).


    Seleccionador Solbakken 6,5: en la primera parte, sus jugadores no estuvieron a la altura hasta el gol de Nusa; en la segunda, las cosas mejoraron, pero Costa de Marfil logró el empate. En los últimos minutos, como siempre, dio las gracias al crack que el destino le ha regalado, pero en el regreso de Noruega a los octavos de final de un Mundial, 28 años después, también está su huella.

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