En el Mundial 2026 surge otro caso Partey: el excentrocampista del Atlético de Madrid, Arsenal y Ghana no jugó contra Panamá porque Canadá le negó la entrada debido a un proceso por agresión sexual. Lo mismo ocurre con el delantero marfileño Elye Wahi, quien se perderá el encuentro ante Alemania.
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Costa de Marfil enfrenta su propio caso «Thomas Partey»: Elye Wahi es investigado por amaño de partidos y no jugará contra Alemania en Canadá. ¿Qué ocurrió?
WAHI DETENIDO
La Federación de Fútbol de Costa de Marfil, citando informaciones de The Athletic, informó que al delantero del Eintracht de Fráncfort —cedido la pasada temporada al Niza— se le denegó el visado para entrar en Canadá, donde el sábado jugaría contra Alemania en Toronto, debido a una investigación por presunto amaño de partidos. La Federación de Costa de Marfil aclaró: «Hasta la fecha no se le ha notificado oficialmente ningún procedimiento en su contra. Elye Wahi sigue siendo una pieza importante de la selección nacional de Costa de Marfil».
QUÉDATE EN ESTADOS UNIDOS
Lo seguro es que Wahi, titular en el debut de Costa de Marfil ante Ecuador, se quedará en la sede del equipo en Estados Unidos, mientras sus compañeros viajan para enfrentar a Alemania el sábado. Sin embargo, volverá a ser titular en el último partido de grupo contra Curazao, en Filadelfia.