Il Corriere della Sera publica nuevas escuchas telefónicas del exdesignador de árbitros de la CAN de la Serie A y B, Gianluca Rocchi. Son llamadas en las que el exjefe de los árbitros —que se apartó tras ser incluido en el registro de investigados por la Fiscalía de Milán— habló sobre los árbitros de los partidos del Inter. La investigación del fiscal Ascione, que estudió un posible fraude deportivo con el Inter y terminó archivada, se basó también en la conversación entre Rocchi y Andrea Butti, actual director de competiciones de la Lega Serie A y exdirector deportivo del Inter.
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Corsera, Rocchi, en una conversación interceptada con Andrea Butti: «Lo trataba como si fuera un aficionado del Inter». «No nos mandéis a Doveri, nos da mala suerte y con él no ganamos una m***»
LA INTERCEPCIÓN
En su declaración ante la Fiscalía de Milán, Gianluca Rocchi describió así su vínculo con Butti: «Butti es un aficionado y lo trato como tal, aunque ocupe un cargo institucional». Las acusaciones del fiscal Ascione y su equipo se basan en una llamada previa a la vuelta de la semifinal de la Copa de Italia entre el Inter y el Milan, en abril de 2025: «Solo no me envíes más a Doveri para pitar al Inter, da muy mala suerte, con él nunca ganamos». Pese a ello, Doveri —árbitro considerado “indeseable” para el Inter— fue designado para ese derbi, lo que, según los magistrados, buscaba “ocultar” su posible presencia en la final de la Copa de Italia.
«ERES UN ASESINO»
Según «Il Corriere della Sera», Andrea Butti le dijo a Gianluca Rocchi tras la designación de Doveri para el partido que los rossoneri de Sergio Conceiçao ganaron 3-0 y que les clasificó para la final contra el Bolonia: «Eres un asesino, en serio, ¡eres uno de ellos! La culpa es tuya, ¿lo sabes? Con él tenemos un historial pésimo».
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