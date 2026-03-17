Corriere dello Sport – Massa se lleva la máxima puntuación en el Como-Roma: premiado a pesar de la dudosa expulsión de Wesley

A pesar de las polémicas y las quejas de Gasperini, el Observatorio Arbitral habría otorgado a Massa, el árbitro del Como-Roma, una puntuación de 8,70, la máxima posible según las tablas de que disponen quienes deben evaluar a un árbitro. Una nota, publicada por Corsport, que hace fruncir el ceño a muchos y que llega tras el 8,50 otorgado a Manganiello por uno de los asistentes de Rocchi y responsable del VAR, Gervasoni. Si el árbitro de Pinerolo, en definitiva, se ha salido con la suya con lo que sería un 7 en el colegio, el de Imperia se ha llevado incluso un 8 que debería convertirse en un 8,60 tras la intervención de la Comisión, que le penalizará con un -0,10 por el episodio de la expulsión de Wesley.

El Corriere dello Sport recoge también algunas citas sobre la valoración de la actuación del árbitro, que «arbitró de manera excelente», ofreciendo una «actuación de alto nivel». Según los expertos, por tanto, «Massa dirigió bien un partido difícil por el contexto y/o los incidentes, evaluados de forma acertada y resueltos brillantemente. Demostró gran personalidad —Conducción técnica y disciplinaria EXCELENTE... ... con errores insignificantes en una dirección de partido de calidad. Ha puesto de manifiesto su talento arbitral, ha sido creíble, dueño de los acontecimientos. Ha resuelto positivamente la mayoría de las situaciones complicadas o ha actuado de forma preventiva ante tales situaciones o ha dirigido en un contexto difícil».

Una promoción total como la de Guida en el Lazio-Milan. El árbitro de Campania también obtuvo un 8,70, pero, a diferencia de su colega, su actuación no se vio empañada por ningún caso de revisión de vídeo.