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Pisa SC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Corriere dello Sport – Massa se lleva la máxima puntuación en el Como-Roma: premiado a pesar de la dudosa expulsión de Wesley

Los entresijos de la evaluación del arbitraje.

No cesan las polémicas sobre la actuación arbitral en una jornada —la vigésimo novena de la Serie A— en la que se han producido varios partidos controvertidos y diversos errores por parte de nuestros árbitros. Tras lo ocurrido en el Inter-Atalanta, también el partido de desempate de la Champions entre el Como y la Roma se vio marcado por algunos incidentes al límite y por algunos errores evidentes. Sin embargo, al igual que le ocurrió al árbitro de San Siro —Manganiello—, también el de Sinigaglia —Massa— ha recibido una calificación excelente por su actuación.

Así lo escribe el Corriere dello Sport, según el cual el árbitro de Imperia habría recibido una puntuación de 8,70, la máxima posible. Criticado por la precipitada y, para muchos comentaristas, injusta expulsión de Wesley, Massa habría convencido, por el contrario, a sus superiores, quienes, de hecho, elogiaron su actuación, comparándola con la de Guida en el partido Lazio-Milan.

  • EL JUICIO DE MASSA

    A pesar de las polémicas y las quejas de Gasperini, el Observatorio Arbitral habría otorgado a Massa, el árbitro del Como-Roma, una puntuaciónde 8,70, la máxima posible según las tablas de que disponen quienes deben evaluar a un árbitro. Una nota, publicada por Corsport, que hace fruncir el ceño a muchos y que llega tras el 8,50 otorgado a Manganiello por uno de los asistentes de Rocchi y responsable del VAR, Gervasoni. Si el árbitro de Pinerolo, en definitiva, se ha salido con la suya con lo que sería un 7 en el colegio, el de Imperia se ha llevado incluso un 8 que debería convertirse en un 8,60 tras la intervención de la Comisión, que le penalizará con un -0,10 por el episodio de la expulsión de Wesley.

    El Corriere dello Sport recoge también algunas citas sobre la valoración de la actuación del árbitro, que «arbitró de manera excelente», ofreciendo una «actuación de alto nivel». Según los expertos, por tanto, «Massa dirigió bien un partido difícil por el contexto y/o los incidentes, evaluados de forma acertada y resueltos brillantemente. Demostró gran personalidad —Conducción técnica y disciplinaria EXCELENTE... ... con errores insignificantes en una dirección de partido de calidad. Ha puesto de manifiesto su talento arbitral, ha sido creíble, dueño de los acontecimientos. Ha resuelto positivamente la mayoría de las situaciones complicadas o ha actuado de forma preventiva ante tales situaciones o ha dirigido en un contexto difícil». 

    Una promoción total como la de Guida en el Lazio-Milan. El árbitro de Campania también obtuvo un 8,70, pero, a diferencia de su colega, su actuación no se vio empañada por ningún caso de revisión de vídeo.

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  • ¿QUÉ SE LE IMPUTA A MASSA?

    Lo que enfureció sobre todo a la Roma fue la segunda tarjeta amarilla que le sacaron a Wesley al comienzo de la segunda parte. El brasileño, que ya había sido amonestado, fue expulsado por una falta sobre Diao que, en realidad, parece que no cometió. En cambio, fue Rensch quien derribó al delantero del Como, aunque Massa ignoró la acción.

    También hay dudas sobre la gestión de otra amonestación, la que no se le mostró a Diego Carlos. El exjugador del Sevilla fue amonestado en la segunda parte por una falta sobre Vaz, pero en la primera, al inicio del partido, se libró de la amonestación por la falta que provocó el penalti que luego transformó Malen.

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