Volviendo al entrenador italo-brasileño, que en la Juventus se había vinculado desde 2024 hasta junio de 2027 con un acuerdo de 5 millones de euros netos por temporada, su "no" a la oferta para el banquillo de Italia nace del deseo de volver cuanto antes a afrontar un nuevo reto al frente de un club. En los meses posteriores a la tormentosa separación del club turinés, el ex técnico también de PSG (juveniles), Genoa, Spezia y Bologna se ha mantenido a la espera de la llamada adecuada y ha rechazado varias ofertas tanto de Italia como, sobre todo, del extranjero, en particular para incorporarse con la temporada ya empezada. A sus 43 años, Thiago Motta evidentemente todavía no se siente preparado para aceptar un cargo importante al frente de una selección y la complicada situación del fútbol italiano no ha supuesto un estímulo lo suficientemente grande como para aceptar la propuesta de Maldini y Leonardo.