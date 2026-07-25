Italia vuelve a empezar con Andrea Pirlo después de haber alimentado durante una semana el sueño de llevar a Coverciano a Pep Guardiola y confiarle por completo el plan de reconstrucción de la selección italiana. Un nombramiento que ya ha desatado el debate y provocado varias polémicas y opiniones en contra, y que llega, según reconstruye Il Corriere dello Sport, tras una serie de rechazos de primer nivel. Además del del técnico catalán y del ya conocido de Carlo Ancelotti, que ha preferido respetar su contrato hasta 2030 con la Confederación Brasileña de Fútbol, habría otro más que añadir a la lista.
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Corriere dello Sport: la elección del seleccionador de Italia ha recaído en Andrea Pirlo después de una serie de negativas: tras Guardiola y Ancelotti, también Thiago Motta dijo no. Los detalles sobre Baldini
EL NO DE THIAGO MOTTA
Según Il Corriere dello Sport, el nuevo director técnico de Italia, Paolo Maldini, y su mano derecha, Leonardo, habrían intentado convencer a Thiago Motta, sin equipo desde su destitución a manos de la Juventus en marzo de 2025, para que se sentara en el banquillo de Italia. Un perfil de entrenador coherente con los que persiguieron los dos exdirigentes del Milan y con el de Andrea Pirlo, que entre finales de esta semana y principios de la próxima debería resolver los últimos asuntos pendientes con el United FC (el club catarí al que está vinculado por un contrato hasta el 30 de junio de 2027) y firmar hasta 2030 el contrato que lo ligará al nuevo proyecto de Italia.
Los motivos del “no” de Motta
Volviendo al entrenador italo-brasileño, que en la Juventus se había vinculado desde 2024 hasta junio de 2027 con un acuerdo de 5 millones de euros netos por temporada, su "no" a la oferta para el banquillo de Italia nace del deseo de volver cuanto antes a afrontar un nuevo reto al frente de un club. En los meses posteriores a la tormentosa separación del club turinés, el ex técnico también de PSG (juveniles), Genoa, Spezia y Bologna se ha mantenido a la espera de la llamada adecuada y ha rechazado varias ofertas tanto de Italia como, sobre todo, del extranjero, en particular para incorporarse con la temporada ya empezada. A sus 43 años, Thiago Motta evidentemente todavía no se siente preparado para aceptar un cargo importante al frente de una selección y la complicada situación del fútbol italiano no ha supuesto un estímulo lo suficientemente grande como para aceptar la propuesta de Maldini y Leonardo.
EL VETO A BALDINI
Otro trasfondo que también emerge de las páginas de Il Corriere dello Sportes el relativo a la posible candidatura de Silvio Baldini para dirigir a Italia, actual seleccionador de la sub-21 y técnico interino el pasado junio con motivo de los dos amistosos contra Grecia y Luxemburgo. Su nombre habría sido especialmente rechazado por la Lega Serie A, que no le habría perdonado una reciente salida pública en la que había calificado a los presidentes de los clubes de “sinvergüenzas” prisioneros de intereses y representantes. Descartada, por tanto, también la idea de confiar en un técnico federativo, Maldini y Leonardo han decidido apretar por Pirlo.
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