Corriere dello Sport - El punto muerto con el Liverpool por Curtis Jones abre la puerta a Pisilli: su valor de mercado y la postura de la Roma

Según Il Corriere dello Sport, Liverpool ofrece unos 40 millones por el centrocampista de 2001, vinculado también con Arsenal y Nottingham Forest pese a que su contrato vence en un año. El Inter, que no ha ofrecido más de 20 millones más bonificaciones, ya busca alternativas como el romanista Niccolò Pisilli. Joven (2004), italiano y ya en la órbita de la selección, con un salario mucho más asequible que el que pide Curtis Jones para dejar la Premier —cobra 2,5 millones netos—, los directivos de Viale della Liberazione lo ven como el perfil ideal para satisfacer las necesidades técnicas de Chivu y las financieras impuestas por la propiedad nerazzurra. La propiedad no pone trabas en operaciones hasta 25 millones, mientras que las superiores requieren la aprobación del fondo estadounidense.





A LA DERECHA, EL NÁPOLES SE LANZA A POR KHALAILI