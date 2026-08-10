Corriere della Sera: Malagò, disgusto y amargura por la entrevista de Maldini. Y no avisa a Mancini ni a Ranieri por Bianchedi

En lo que respecta a la entrevista de Maldini, el Corriere cuenta que hubo una frase por encima de todas que había llamado la atención del presidente de la FIGC: "Malagò no cumplió lo pactado". Palabras que provocaron disgusto y amargura -se lee en el diario- y que el número uno de la FIGC no esperaba, si es cierto que él mismo en la Gazzetta había contado que quería reunirse con Maldini después de las vacaciones. Quizá a estas alturas ya no haga falta. Y quizá, concluye el Corriere, la entrevista haya reforzado en Malagò la idea de que hizo bien en alejarse de un personaje tan poco inclinado al diálogo.