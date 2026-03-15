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Corriere della Sera: «Los dirigentes de la AIA dan la razón al Inter por el penalti no pitado contra el Atalanta»
LA ADMISIÓN DE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES DE LA AIA«En la tribuna, Gervasoni y De Marco dell’Aia (al igual que los directivos) dan a entender que, al menos en lo que respecta al penalti, el Inter tiene razón. Ya ocurrió lo mismo el año pasado, tras la derrota en San Siro ante la Roma, por una falta no pitada de Ndicka sobre Bisseck. Los fantasmas nunca vienen solos», reza el fragmento en cuestión del Corriere della Sera.
EL COMENTARIO DE MARELLI EN DAZN
«Frattesi se adelanta, Scalvini llega tarde y le toca la pierna a Frattesi, pero al ver la imagen, el contacto es realmente muy leve», comentó el experto arbitral Luca Marelli en DAZN. «En el contacto entre Frattesi y Scalvini, Frattesi se adelanta al jugador del Atalanta y se produce un contacto entre los pies. No es una patada propiamente dicha, es una cuestión de sensibilidad y subjetividad. En este contacto, no veo una falta de penalti, no hay una falta de penalti propiamente dicha. Manganiello no había visto nada, estos incidentes no son visibles, es difícil tener certeza de lo que ha ocurrido. Es un episodio subjetivo, interpretable, cuyas opiniones son todas legítimas. Así lo ha decidido el VAR. En mi opinión, es correcto dejar la decisión en el terreno de juego».
EL INTER, EN SILENCIO ANTE LA PRENSA
Según ha informado el corresponsal de DAZN presente en el estadio milanés, se esperaba que el club de Viale della Liberazione se presentara ante las cámaras para las habituales entrevistas de rigor tras el partido, pero las diversas polémicas suscitadas por el partido contra el Atalanta hicieron reflexionar durante aproximadamente una hora a los miembros de la directiva nerazzurra, que finalmente decidieron no enviar a ningún representante a hablar ni a DAZN ni a la rueda de prensa.
REUNIÓN ENTRE CHIVU Y LA DIRECCIÓN
Nuestros colegas de La Gazzetta dello Sport nos han informado de lo siguiente: al término del partido, Chivu se encerró en el vestuario junto con toda la directiva del Inter. En esa reunión estuvieron presentes el presidente Giuseppe Marotta, el director deportivo Piero Ausilio, su adjunto Baccin y el director del club, Ferri.