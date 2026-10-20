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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Corriere della Sera: Conte diría que sí a la Juventus con la temporada en marcha, con Pioli como alternativa

Juventus
A. Conte
S. Pioli
L. Spalletti
Fichajes
Serie A

La Juventus mantiene su confianza en Spalletti, pero la supedita a los próximos resultados.

La crisis de la Juventus reabre inevitablemente el debate sobre el futuro del banquillo. Luciano Spalletti, sexto entrenador de la Juventus en los últimos ocho años, afronta una situación cada vez más delicada, entre resultados decepcionantes, tensiones en el vestuario y dudas sobre la solidez del grupo. El club, al menos por ahora, mantiene su confianza en el técnico, pero el destino de la temporada podría depender de los próximos partidos.


Según informa el Corriere della Sera, el club aún no habría iniciado contactos para buscar un posible sustituto. La prioridad sigue siendo respaldar a Spalletti, aunque el técnico necesita recuperar la cohesión y los resultados para disipar las dudas sobre su futuro.


No solo preocupa la posición en la tabla, sino también el ambiente dentro del equipo. Las declaraciones de Gleison Bremer, las reacciones de Francisco Conceição a sus sustituciones y la gestión de Andrea Cambiaso son señales de que la relación entre el entrenador y el grupo necesita recuperar el equilibrio. También pesan los números: 65 puntos conseguidos de 108 posibles, con una media de 1,81 por partido, ligeramente superior a las registradas por Thiago Motta e Igor Tudor.


  • Conte, incluso con la temporada en marcha; Pioli, en segundo plano

    Es precisamente en este escenario donde vuelven a cobrar actualidad las posibles alternativas. En segundo plano está Stefano Pioli, mientras que Antonio Conte representa el gran sueño de los aficionados de la Juventus. Un nombre que sigue alimentando ilusiones y esperanzas, sobre todo a la luz de las informaciones publicadas por el Corriere della Sera, según las cuales Conte, de acuerdo con personas que lo conocen, estaría dispuesto a volver a la Juventus incluso con la temporada en marcha.


    Por ahora se trata de una posibilidad, no de una negociación confirmada. La directiva parece decidida a seguir con Spalletti, pero la presión aumenta y el margen de error se reduce. Pioli sigue siendo una posible alternativa, mientras que el regreso de Conte continúa siendo la opción que más ilusiona a los aficionados.


    La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿logrará la Juventus volver a unirse en torno a Spalletti o se verá obligada a mirar de nuevo al mercado de entrenadores? Los próximos partidos podrían ser decisivos para saber si la confianza del club se traducirá en una confirmación concreta o si, entre bastidores, empezará a tomar forma un nuevo cambio de rumbo.



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