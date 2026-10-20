La crisis de la Juventus reabre inevitablemente el debate sobre el futuro del banquillo. Luciano Spalletti, sexto entrenador de la Juventus en los últimos ocho años, afronta una situación cada vez más delicada, entre resultados decepcionantes, tensiones en el vestuario y dudas sobre la solidez del grupo. El club, al menos por ahora, mantiene su confianza en el técnico, pero el destino de la temporada podría depender de los próximos partidos.





Según informa el Corriere della Sera, el club aún no habría iniciado contactos para buscar un posible sustituto. La prioridad sigue siendo respaldar a Spalletti, aunque el técnico necesita recuperar la cohesión y los resultados para disipar las dudas sobre su futuro.





No solo preocupa la posición en la tabla, sino también el ambiente dentro del equipo. Las declaraciones de Gleison Bremer, las reacciones de Francisco Conceição a sus sustituciones y la gestión de Andrea Cambiaso son señales de que la relación entre el entrenador y el grupo necesita recuperar el equilibrio. También pesan los números: 65 puntos conseguidos de 108 posibles, con una media de 1,81 por partido, ligeramente superior a las registradas por Thiago Motta e Igor Tudor.



