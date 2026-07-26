Son horas de gran agitación y gran preocupación las que está viviendo el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò. Por si no bastaran las polémicas políticas desatadas por el contrato de patrocinio con la agencia de apuestas rusa Fonbet y los viajes a Moscú del posible nuevo seleccionador de Italia Andrea Pirlo, sobre el máximo dirigente de Via Allegri se abate también la cuestión relativa a los hijos del propio técnico bresciano y del director técnico Paolo Maldini.
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Corriere della Sera - Caso de la selección italiana, estalla la polémica también sobre los hijos de Pirlo y Maldini: las relaciones de Nicolò y Christian con las agencias de representantes, el precedente de Lippi
LOS HECHOS
Según reconstruye Il Corriere della Sera, podría desatarse una nueva ola de protestas – en caso de que se confirme efectivamente el nombramiento de Pirlo, que hoy dirigirá a su United FC en el amistoso en Austria contra el Salzburgo pero espera un nuevo contacto con la FIGC para formalizar el acuerdo hasta 2030 por 1,5 millones de euros por temporada – por los cargos que ocupan en dos agencias de representantes diferentes Nicolò Pirlo y Christian Maldini, hijos primogénitos de Andrea Pirlo y Paolo Maldini. El primero se ocupa de intermediación y scouting para You First (que entre sus representados también cuenta con el seleccionador campeón del mundo con España Luis de la Fuente), mientras que el segundo colabora con GR Sports, de Giuseppe Riso, agente entre otros del otro hijo de Maldini, Daniel.
EL PRECEDENTE DE LIPPI
La cuestión de oportunidad que los más críticos ya han planteado en las últimas horas trae a la memoria un caso muy similar, ocurrido en el verano de 2016, cuando el expresidente de la FIGC Carlo Tavecchio pensó en Marcello Lippi como director técnico de Italia para acompañar el trabajo del seleccionador Gian Piero Ventura. Una idea que naufragó después de que se señalara el potencial conflicto de intereses por la consolidada carrera como agente del hijo del exseleccionador campeón del mundo en 2006, Davide, hasta el punto de provocar un paso atrás. El mismo dilema podría plantearse respectivamente para Andrea Pirlo y Paolo Maldini, aunque formalmente ni Nicolò ni Christian figuran actualmente inscritos en el registro de agentes.
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