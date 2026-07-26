Según reconstruye Il Corriere della Sera, podría desatarse una nueva ola de protestas – en caso de que se confirme efectivamente el nombramiento de Pirlo, que hoy dirigirá a su United FC en el amistoso en Austria contra el Salzburgo pero espera un nuevo contacto con la FIGC para formalizar el acuerdo hasta 2030 por 1,5 millones de euros por temporada – por los cargos que ocupan en dos agencias de representantes diferentes Nicolò Pirlo y Christian Maldini, hijos primogénitos de Andrea Pirlo y Paolo Maldini. El primero se ocupa de intermediación y scouting para You First (que entre sus representados también cuenta con el seleccionador campeón del mundo con España Luis de la Fuente), mientras que el segundo colabora con GR Sports, de Giuseppe Riso, agente entre otros del otro hijo de Maldini, Daniel.