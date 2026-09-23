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«¡Corremos mucho!»: Marc Cucurella responde a las afirmaciones de que el Real Madrid es vago tras las sorprendentes derrotas en LaLiga
Superando las primeras críticas
Cucurella ha restado importancia a las preocupaciones sobre el ritmo de trabajo del Madrid tras un complicado inicio de su campaña en La Liga. El defensa respondió rápidamente a las estadísticas que sugieren que el Real Madrid es actualmente el equipo que menos distancia recorre en la máxima categoría del fútbol español.
Hablando mientras estaba concentrado con la selección española, el lateral argumentó que el intenso escrutinio se debe únicamente a los resultados. Cucurella cree que las críticas solo existen por sus recientes derrotas de alto perfil ante el Atlético y el Betis.
La estrella del Madrid insiste en que a sus compañeros no les falta esfuerzo. Sigue confiando en que el debate en curso sobre su rendimiento físico es, en gran medida, una sobrerreacción de los medios.
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Defender el ritmo de trabajo de la plantilla
Durante una entrevista con Cadena SER, Cucurella compartió su reacción sincera a las estadísticas de carrera del equipo. El defensa admitió que las cifras le pillaron por sorpresa e insistió en que la plantilla lo da absolutamente todo sobre el césped.
«La verdad es que me sorprendió, porque si se tratara de tener largas fases de posesión, quizá podría decir que no, pero correr... creo que corremos mucho», explicó Cucurella.
«Si hubiéramos ganado todos los partidos, no se hablaría de que corremos demasiado poco. Dirían que corremos muy poco, pero que somos muy efectivos, o pondrían algún otro titular».
Usar los datos para impulsar la mejora
El Real Madrid ha afrontado una fuerte presión mediática tras su frustrante derrota ante el Betis y una dolorosa derrota en el derbi contra el Atlético. Estos tropiezos han intensificado de forma natural los debates en torno a su planteamiento físico de los partidos.
A pesar de defender con firmeza a sus compañeros de equipo, Cucurella reconoció el indudable valor de las estadísticas subyacentes. Admitió que la plantilla debe utilizar estas cifras de forma constructiva para corregir sus carencias actuales.
«Al final, los datos están ahí», concedió el internacional español. «Los datos también sirven para mejorar, para trabajar cosas y para saber que quizá tenemos que dar un poco más o terminar de mejorar cosas».
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Centrado en las victorias futuras
El Madrid estará desesperado por recuperar su dinámica ganadora cuando por fin regrese el fútbol nacional. El Real Madrid afronta un calendario exigente y sumar los tres puntos sigue siendo la prioridad absoluta para aliviar la presión creciente. Mientras tanto, Cucurella afrontará primero sus compromisos internacionales con España, que se medirá a Inglaterra, Croacia y la República Checa.
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