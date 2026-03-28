¿Corre Gudmundsson el riesgo de ser traspasado? La postura del club viola respecto al islandés

Al mismo tiempo, sin embargo, en el Viola Park nadie tiene intención de dejarlo solo. La temporada aún está abierta, hay que asegurar la permanencia y el objetivo de la Conference League sigue vivo. Para lograrlo todo, se necesitará la mejor versión del islandés. Por eso Vanoli no parece dispuesto a relegarlo al banquillo en esta recta final.

Además del terreno de juego, también pesa el aspecto mental. En Florencia, Gudmundsson ya es bien conocido: un banquillo, para alguien acostumbrado a ser titular, difícilmente representaría el impulso necesario para reaccionar en esta recta final. Raffaele Palladino también lo intentó el año pasado, sin grandes resultados.

Hay que apoyar a Gudmundsson, valorizarlo y volver a situarlo en el centro del proyecto cuando sea necesario. Y eso es lo que Paratici y Vanoli pretenden hacer hasta junio. Después ya se verá.