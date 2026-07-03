El cinco veces ganador del Balón de Oro ha basado su carrera en callar a los escépticos y desafiar la lógica, y se enorgullece de demostrar que sus detractores se equivocan. En el Mundial 2026 se le han planteado más dudas, pero ¿servirán solo para avivar el fuego más ardiente del deporte?

Al preguntarle a Saha, excompañero de Ronaldo en el Manchester United —en declaraciones aGOAL a través de Freebets.com—, respondió: «Ese es el problema; en algún momento tendrá que parar porque es humano. Pero juega como un robot.

Tiene un físico excepcional y una mente única; dudo que ni siquiera Messi la tenga, pues él sabe que no puede correr tanto como Cristiano y necesita el apoyo de ocho o nueve compañeros.

Cristiano no pide ayuda; simplemente dice: “Estoy en forma, tengo 35 años y marcaré con o sin apoyo”. Esa mentalidad es impresionante.

«La diferencia entre ambos es enorme. Aunque los dos son fenómenos, yo respeto más a Cristiano: sus estadísticas son de locos, corre 9,5, 10 o 11 km por partido. ¡Debe de haber completado mil maratones! Es una locura».