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Adhe Makayasa

Traducido por

Corea del Sur nombra a un exseleccionador de España mientras la KFA recurre a un exasistente de Luis Enrique tras el desastre del Mundial

Corea del Sur
R. Moreno
Luis Enrique
M. Hong

La Federación de Fútbol de Corea ha nombrado al exseleccionador de España Robert Moreno como seleccionador interino tras su desastrosa eliminación en la fase de grupos del Mundial. El técnico, de 48 años, se hace cargo de un equipo en crisis después de la dimisión de Hong Myung-bo, y la KFA ha confirmado que su contrato podría ampliarse para la próxima Copa Asiática, sujeto a evaluaciones de rendimiento.

  • Moreno asume el mando interino

    La KFA nombró a Moreno seleccionador interino tras un proceso de contratación abierto para cubrir la vacante en el cargo. El puesto quedó libre después de que Hong dimitiera tras una desastrosa eliminación en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica en junio. El técnico, de 48 años, se convierte en el primer español en hacerse cargo de la selección de Corea del Sur.


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  • FBL-WC-2026-KORAFP

    Los escándalos envuelven al fútbol coreano

    El nombramiento se produce en medio de una grave convulsión interna en la KFA, después de redadas policiales en su sede el mes pasado por la contratación de Hong en 2024 y de una disculpa pública por las acusaciones de haber proporcionado entretenimiento sexual a árbitros extranjeros.

    La propia trayectoria internacional de Moreno incluye haber sustituido a Enrique con España en 2019, cuando este dimitió debido a la enfermedad de su hija. Ambos protagonizaron una ruptura pública cuando Enrique regresó antes de la Eurocopa 2020, acusando a su antiguo asistente de deslealtad.

  • Un español rebate las afirmaciones sobre la tecnología

    El exentrenador del Mónaco y del Granada se enfrentó a acusaciones de la prensa rusa por supuestamente utilizar inteligencia artificial mientras estaba al frente del Sochi antes de marcharse en septiembre de 2025. Negando rotundamente las afirmaciones en una carta abierta al diario español Marca, Moreno escribió: "Nunca he utilizado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso".

    Insistiendo en que las decisiones se toman junto a su cuerpo técnico, añadió: "Mi carrera en el fútbol comenzó precisamente a través del análisis de datos y vídeo. Es en lo que estoy especializado y lo que marcó la diferencia en mis primeros años".

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  • South Korea 03282026(C)Getty Images

    Los amistosos preceden a la Copa Asiática

    Moreno dirigirá los amistosos en casa contra Ecuador y Uruguay en septiembre, seguidos de partidos contra Venezuela y Uzbekistán en octubre, con más encuentros que podrían programarse para noviembre. La federación confirmó que podría dirigir al equipo en la Copa Asiática de Arabia Saudí del 7 de enero al 5 de febrero, sujeto a una evaluación de rendimiento. Estas próximas pruebas representan una oportunidad clave para restaurar la confianza del público en la selección nacional.