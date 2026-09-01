El nombramiento se produce en medio de una grave convulsión interna en la KFA, después de redadas policiales en su sede el mes pasado por la contratación de Hong en 2024 y de una disculpa pública por las acusaciones de haber proporcionado entretenimiento sexual a árbitros extranjeros.

La propia trayectoria internacional de Moreno incluye haber sustituido a Enrique con España en 2019, cuando este dimitió debido a la enfermedad de su hija. Ambos protagonizaron una ruptura pública cuando Enrique regresó antes de la Eurocopa 2020, acusando a su antiguo asistente de deslealtad.