Córdoba: «El Milan tiene problemas de cohesión en el vestuario; no están lo suficientemente unidos como para luchar por el título»

Al analizar el partido en los estudios de DAZN, el exdefensa del Inter Iván Ramiro Córdoba explicó por qué, en su opinión, el Nápoles puede ser el verdadero rival del Inter por el título de liga, frente al Milan: «El Nápoles es el equipo más completo y incisivo, el que Conte quería al inicio de la temporada. Veo que el Milan tiene algunos problemas dentro del grupo, no me da la sensación de ser un equipo compacto y cohesionado que vaya a luchar por el título. Evidentemente, hablo desde fuera y no conozco la dinámica interna del vestuario, pero a lo largo de la temporada ha habido algunos episodios que me hacen pensar estas cosas».



