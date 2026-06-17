Para el SGE, este paso supone una importante señal de continuidad en una etapa de inestabilidad deportiva. Así, el equipo de Hesse puede planificar a largo plazo con Krösche —cuyo contrato se extiende hasta 2028— y con el director deportivo Timmo Hardung.
Traducido por
Coqueteo con el AC Milan: Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort, parece haber tomado una decisión tras la oferta de 40 millones de euros del Milan
Krösche lleva cinco años dirigiendo el área deportiva del Frankfurt. Gracias a sus acertados fichajes, se ha consolidado como uno de los directivos más destacados de la Bundesliga.
Su continuidad es un alivio para el Eintracht, pues le aguarda mucho trabajo tras una temporada complicada. La pasada temporada el equipo no se clasificó para competiciones europeas, culpa en gran parte del error en el banquillo: el español Albert Riera, fichaje de Krösche en febrero, fue un fracaso total.
- Getty Images
Krösche debe arreglar el desastre de Riera
Tras quedarse fuera de las copas europeas, la directiva despidió al entrenador. Para corregir la debacle de Riera y devolver el éxito al Eintracht, Krösche dio marcha atrás y contrató a Adi Hütter, quien ya llevó al club a las semifinales de la Europa League.
Antes, se especuló mucho sobre Krösche: se habló de un acuerdo inminente con el club italiano y de que el director deportivo Hardung le acompañaría.
Markus Krösche rechazó un sueldo desorbitado en el Milan
Según la revista «kicker», Krösche recibió una oferta económica muy atractiva del Milan: 40 millones de euros en cuatro años.
Sin embargo, los responsables del Eintracht ya habían declarado a principios de semana que no tenían conocimiento de ningún plan al respecto. «Nadie del AC Milan se ha puesto en contacto con nosotros en relación con Markus Krösche», declaró a Bild Mathias Beck, presidente del Eintracht de Fráncfort y presidente del consejo de supervisión.