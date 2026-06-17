Krösche lleva cinco años dirigiendo el área deportiva del Frankfurt. Gracias a sus acertados fichajes, se ha consolidado como uno de los directivos más destacados de la Bundesliga.

Su continuidad es un alivio para el Eintracht, pues le aguarda mucho trabajo tras una temporada complicada. La pasada temporada el equipo no se clasificó para competiciones europeas, culpa en gran parte del error en el banquillo: el español Albert Riera, fichaje de Krösche en febrero, fue un fracaso total.