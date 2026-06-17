Para el SGE, este paso supone una importante señal de continuidad en una etapa de inestabilidad deportiva. Así, el equipo de Hesse puede planificar a largo plazo con Krösche —cuyo contrato se extiende hasta 2028— y con el director deportivo Timmo Hardung.
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Coqueteo con el AC Milan: Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort, habría tomado una decisión tras la oferta de 40 millones de euros del Milan
Krösche lleva cinco años dirigiendo el área deportiva del Frankfurt. Gracias a sus acertados fichajes, se ha consolidado como uno de los directivos más destacados de la Bundesliga.
Su continuidad es un alivio para el Eintracht, pues le aguarda mucho trabajo tras una temporada complicada. La pasada temporada el equipo se quedó fuera de las competiciones europeas, en buena medida por un error en el banquillo: el español Albert Riera, elegido en febrero como técnico favorito de Krösche, fue un fracaso total.
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Krösche debe corregir la debacle de Riera
Tras quedarse fuera de las copas europeas, la directiva despidió al entrenador. Para corregir la crisis, Krösche dio marcha atrás y devolvió a Adi Hütter al banquillo del Eintracht, donde ya había alcanzado las semifinales de la Europa League.
Antes, Krösche había estado en el ojo del huracán: se rumoreaba que ya tenía un acuerdo con el club italiano, e incluso que el director deportivo Hardung lo acompañaría.
Markus Krösche rechazó un sueldo desorbitado en el Milan
Según «kicker», Krösche recibió una oferta económica muy atractiva del Milan: 40 millones de euros en cuatro años.
Sin embargo, los responsables del Eintracht ya habían declarado a principios de semana que no tenían conocimiento de ningún plan al respecto. «Nadie del AC Milan se ha puesto en contacto con nosotros en relación con Markus Krösche», declaró a Bild Mathias Beck, presidente del Eintracht de Fráncfort y presidente del consejo de supervisión.